Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU2DUF7, Wertpapier-Name: MiniL O.End Intel 21,3101, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU2CTZ9, Wertpapier-Name: TurboC O.End Intel 19,947, wurden aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
18.09.2025 13:01:20 5.000 4,26
18.09.2025 13:02:46 3.000 4,59
