Scout24 übernimmt spanische Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia



18.09.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Scout24 übernimmt spanische Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia München/Berlin, 18. September 2025 - Die Scout24 SE übernimmt Fotocasa und Habitaclia von EQT. Die spanischen Plattformen vereinen mehr als 8 Millionen monatlich aktive Nutzer, rund 1 Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Für Scout24 ist diese Akquisition eine attraktive Gelegenheit, in einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas mit zwei wachstumsstarken Plattformen aktiv zu werden. Ralf Weitz, CEO Scout24 SE: "Wir heißen Fotocasa und Habitaclia herzlich in der Scout24-Familie willkommen. Beide Marken sind seit über 20 Jahren fest im spanischen Markt verankert. Mit ImmoScout24 haben wir umfangreiche Erfahrung, wie man Online-Marktplätze skaliert und überzeugende Kundenerlebnisse schafft. Wir freuen uns nun darauf, gemeinsam mit Fotocasa und Habitaclia das große Potenzial zu heben und die Digitalisierung voranzutreiben." Spaniens Immobilienmarkt: Attraktive Wachstumschancen Der spanische Immobilienmarkt zeigt eine beeindruckende Wachstumsdynamik: Seit 2021 steigt das jährliche Transaktionsvolumen um 6 Prozent. Spanien ergänzt als wichtigster internationaler Immobilienmarkt für Käufer das Portfolio von Scout24 ideal. Die länderübergreifende Nachfrage nach Immobilien schafft Synergien zwischen den Plattformen von ImmoScout24, Fotocasa und Habitaclia. Fotocasa & Habitaclia: Starke Partner mit großem Wachstumspotenzial Fotocasa wurde 1999 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Barcelona und deckt als Plattform den gesamten spanischen Immobilienmarkt ab. Das Angebot umfasst Immobilienanzeigen, Online-Bewertungen, Hypothekenberatung und professionelle Tools für Makler. Habitaclia, 2001 gegründet und mit Sitz in Mataró, fokussiert sich auf mediterrane Küstenregionen wie Katalonien und die Balearen - Gebiete, die bei internationalen Käufern besonders gefragt sind. Beide etablierten Plattformen erreichen in- und ausländische Käufer über multiple Kanäle und ermöglichen zielgenaue regionale Strategien für maximalen Erfolg. Scout24-Ökosystem wird noch stärker Mit der Übernahme erreicht Scout24 insgesamt rund 40.000 gewerbliche Kunden und 28 Millionen monatliche Nutzer auf seinen Plattformen in Deutschland, Österreich und Spanien. Das macht Scout24 zu einem der führenden Immobilien-Ökosysteme Europas. Die Transaktion stärkt Scout24 in drei wichtigen Bereichen: (i) Ausbau der Produkt- und Technologieführerschaft, (ii) verbesserter Marktzugang: Makler beider Länder erreichen neue Märkte, Immobiliensuchende profitieren von mehr qualifizierten Angeboten und lokalem Know-how, und (iii) Stärkung der Datenbasis durch Zusammenführung aller Plattforminhalte. Die Transaktion im Detail Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 153 Mio. EUR. Fotocasa und Habitaclia werden 2025 voraussichtlich etwa 60 Mio. EUR Umsatz und ein Pro-forma-EBITDA von rund 11 Mio. EUR erzielen. Beide Unternehmen werden unter ihren etablierten Markennamen weitergeführt. Die bisherige Geschäftsführung bleibt an Bord und gewährleistet damit Kontinuität in der Führung sowie fundierte lokale Marktexpertise. Die Übernahme steht unter Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen sowie dem vorherigen Abschluss der EQT-Übernahme von Adevinta Spanien. Der Abschluss wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet. Scout24 finanziert die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation von Scout24 bleiben unverändert.

Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn . Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel: +49 30 243011917

Email: ir@scout24.com Ansprechpartner für Medien Lennart Dannenberg

Teamlead PR & Corporate Communications

Tel.: +4930243010023

E-Mail: mediarelations@scout24.com Disclaimer Dieses Dokument enthält sorgfältig erstellte Informationen. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Information sowie keine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage sowie die Gewinnprognosen der Scout24-Gruppe enthalten, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Scout24-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Scout24 liegen. Die Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Es werden alternative Leistungskennzahlen verwendet, die nicht nach IFRS definiert sind und als ergänzend betrachtet werden sollten. Sonderposten, die zur Berechnung einiger alternativer Kennzahlen verwendet werden, stammen möglicherweise nicht aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten. Aufgrund von Rundungen können Zahlen und Prozentsätze die absoluten Zahlen möglicherweise nicht genau wiedergeben. Bei Abweichungen hat die deutsche Fassung Vorrang gegenüber der englischen Übersetzung. Die in diesem Dokument enthaltenen Quartalszahlen wurden weder gemäß § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.



