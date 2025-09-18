DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach Fed-Entscheid mit Erholungsschub

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 23.675 Punkte. Nicht nur senkte die US-Notenbank wie erwartet am Vorabend den Leitzins um 25 Basispunkte; sie avisierte dazu noch zwei weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr an. Die Zinsprojektionen für 2026 und 2027 sehen nun jeweils eine zusätzliche Senkung um 25 Basispunkte vor. Wie die Commerzbank anmerkte, sind die Markterwartungen allerdings noch taubenhafter. Die Bank of England bestätigte derweil wie erwartet das Zinsniveau.

Stark nachgefragt wurden Technologieaktien. Niedrigere Zinsen sind für die Branche grundsätzlich positiv. Daneben trieb die wieder zunehmenden KI-Fantasie die Kurse. Unter den deutschen Einzelwerten machten Siltronic einen weiteren Satz um 8,1 Prozent. In den vergangen fünf Tagen hatte der Kurs bereits um über 40 Prozent zugelegt. Ebenfalls im TecDAX gewannen Aixtron 9 und Suss Microtec 6,7 Prozent. Im DAX stiegen Infineon um 3,2 Prozent.

Für den deutschen Leitindex war es ein besonderer Tag. Wegen der Abspaltung der Sparte Aumovio von Continental umfasste der DAX für einen Tag 41 Werte. Continental verbilligten sich um 22 Prozent, nachdem die Aktionäre für zwei Continental-Aktien je eine Aumovio erhalten hatten. Aumovio schlossen mit 38,62 Euro, gestartet waren sie mit 35 Euro.

Als unerwartet bezeichnete Jefferies den Abgang von Evonik-CFO Maike Schuh. Über die Hintergründe ist nichts bekannt, laut Evonik verlässt Schuh den Konzern auf eigenen Wunsch. Jefferies hält die EBITDA-Guidance von Evonik für das laufende Jahr von 2 bis 2,3 Milliarden Euro angesichts einer schwachen Nachfrage für nur schwer erreichbar. Die Schätzung der Analysten liegt 5 Prozent unter dem unteren Ende der Spanne. Evonik gaben 3,1 Prozent nach.

Mit einem kräftigen Kursminus von 4,1 Prozent zeigten sich auch Krones. Händler führten dies auf den Entzug der "Outperform"-Empfehlung durch Exane BNP zurück.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.674,53 +1,4% +17,3% DAX-Future 23.681,00 +1,2% +15,3% XDAX 23.679,43 +1,2% +18,0% MDAX 30.470,71 +0,8% +18,1% TecDAX 3.655,31 +2,3% +4,6% SDAX 16.931,84 +1,4% +21,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,52 -27 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 24 15 1 3.691,9 54,3 3.480,7 50,1 MDAX 36 13 1 609,4 30,2 619,5 26,8 TecDAX 29 1 0 1.104,9 19,8 953,9 18,0 SDAX 51 18 1 101,8 7,5 95,3 7,2 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

