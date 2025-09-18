Anzeige
Donnerstag, 18.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Dow Jones News
18.09.2025 18:21 Uhr
155 Leser
XETRA-SCHLUSS/DAX nach Fed-Entscheid mit Erholungsschub

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach Fed-Entscheid mit Erholungsschub

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 23.675 Punkte. Nicht nur senkte die US-Notenbank wie erwartet am Vorabend den Leitzins um 25 Basispunkte; sie avisierte dazu noch zwei weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr an. Die Zinsprojektionen für 2026 und 2027 sehen nun jeweils eine zusätzliche Senkung um 25 Basispunkte vor. Wie die Commerzbank anmerkte, sind die Markterwartungen allerdings noch taubenhafter. Die Bank of England bestätigte derweil wie erwartet das Zinsniveau.

Stark nachgefragt wurden Technologieaktien. Niedrigere Zinsen sind für die Branche grundsätzlich positiv. Daneben trieb die wieder zunehmenden KI-Fantasie die Kurse. Unter den deutschen Einzelwerten machten Siltronic einen weiteren Satz um 8,1 Prozent. In den vergangen fünf Tagen hatte der Kurs bereits um über 40 Prozent zugelegt. Ebenfalls im TecDAX gewannen Aixtron 9 und Suss Microtec 6,7 Prozent. Im DAX stiegen Infineon um 3,2 Prozent.

Für den deutschen Leitindex war es ein besonderer Tag. Wegen der Abspaltung der Sparte Aumovio von Continental umfasste der DAX für einen Tag 41 Werte. Continental verbilligten sich um 22 Prozent, nachdem die Aktionäre für zwei Continental-Aktien je eine Aumovio erhalten hatten. Aumovio schlossen mit 38,62 Euro, gestartet waren sie mit 35 Euro.

Als unerwartet bezeichnete Jefferies den Abgang von Evonik-CFO Maike Schuh. Über die Hintergründe ist nichts bekannt, laut Evonik verlässt Schuh den Konzern auf eigenen Wunsch. Jefferies hält die EBITDA-Guidance von Evonik für das laufende Jahr von 2 bis 2,3 Milliarden Euro angesichts einer schwachen Nachfrage für nur schwer erreichbar. Die Schätzung der Analysten liegt 5 Prozent unter dem unteren Ende der Spanne. Evonik gaben 3,1 Prozent nach.

Mit einem kräftigen Kursminus von 4,1 Prozent zeigten sich auch Krones. Händler führten dies auf den Entzug der "Outperform"-Empfehlung durch Exane BNP zurück. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    23.674,53 +1,4%   +17,3% 
DAX-Future                23.681,00 +1,2%   +15,3% 
XDAX                   23.679,43 +1,2%   +18,0% 
MDAX                   30.470,71 +0,8%   +18,1% 
TecDAX                   3.655,31 +2,3%   +4,6% 
SDAX                   16.931,84 +1,4%   +21,8% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 128,52  -27 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     24     15   1 3.691,9  54,3    3.480,7      50,1 
MDAX                    36     13   1  609,4  30,2     619,5      26,8 
TecDAX                   29     1   0 1.104,9  19,8     953,9      18,0 
SDAX                    51     18   1  101,8   7,5      95,3      7,2 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
