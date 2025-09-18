© Foto: TNS/ABACA - abaca

Der US-Rideshare-Anbieter Lyft kooperiert mit Waymo, der Tochtergesellschaft von Alphabet, um ab 2026 in Nashville vollautonome Robotaxis anzubieten. Eine Kampfansage an Uber, und ein Kursfeuerwerk für die Anleger.Uber-Konkurrent Uber sichert sich auf dem wichtigen Wachstumsmarkt der Robotaxis einen wichtigen Kooperationspartner. Gemeinsam mit dem aktuellen US-Marktführer Waymo sollen Lyft-Nutzer bald fahrerlos durch Nashville im Bundesstaat Tennessee chauffiert werden. Die Aktie von Lyft, das in Deutschland vor allem mit der Mobilitätsapp FreeNow präsent ist, stieg am Mittwoch zeitweise um bis zu 20 Prozent - auf den höchsten Stand seit 2022. Gleichzeitig gab die Aktie des Rivalen Uber um …