Es ist ein trauriges Phänomen, das die meisten E-Mobilisten mittlerweile kennen dürften: Man fährt eine Schnellladesäule an, kann dort aber nicht laden, weil die Ladekabel geklaut worden sind. Fast jeder CPO ist betroffen - allein beim Marktführer EnBW geht es um Hunderte beschädigte Ladestationen und einen Millionenschaden. Wir zeigen, was die Branche nun dagegen unternimmt. Ladekabel-Diebstahl ist leider nicht mehr ganz neu: Nach vereinzelten Fällen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net