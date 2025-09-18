Hongkong (ots/PRNewswire) -UnionPay International (http://www.unionpayintl.com/en/) (UPI), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungslösungen, gab den Start seines Programms für internationale Studierende bekannt, das in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten, Plattformen zur Zahlung von Studiengebühren, Betreibern von Studentenwohnheimen und lokalen Banken durchgeführt wird. Das Programm bietet eine umfassende, grenzüberschreitende Zahlungslösung aus einer Hand, welche die Bezahlung von Studiengebühren, alltäglichen Einkäufen und lokalen Kartenanwendungen erleichtert und die Zahlungen für internationale Studierende in 183 Ländern und Regionen einfacher und sicherer macht.Die vorlesungsfreie Zeit neigt sich dem Ende zu, und die internationalen Studierenden und ihre Familien bereiten sich auf das neue Semester vor. Da das Volumen der Studiengebührenzahlungen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 17 % gestiegen ist, bündelt UnionPay die Ressourcen, um den Bedarf an grenzüberschreitenden Zahlungen zu decken und kosteneffiziente und nahtlose Dienstleistungen anzubieten. Dank Partnerschaften mit internationalen Zahlungsplattformen, lokalen Akquirierern und chinesischen Emittenten sind die Zahlungslösungen des Unternehmens nun leichter zugänglich und erleichtern die Zahlung von Studiengebühren, Ausgaben auf dem Campus und andere alltägliche Kosten. Mit UnionPay-Produkten können internationale Studierende eine Vielzahl von Rabatten bei Einzelhändlern, Restaurants, Verkehrsbetrieben, Fluggesellschaften, Hotelreservierungen und Online-Lebensmittellieferdiensten in Anspruch nehmen.Die Partnerschaften von UPI mit internationalen Zahlungsplattformen- darunter Flywire, EasyTransfer, Convera (ehemals Western Union) und PayMyTuition - decken Tausende von Bildungseinrichtungen weltweit ab. Offizielle Websites von Partneruniversitäten können UnionPay-Karten über diese Plattformen akzeptieren, wobei die Rabatte auf Echtzeit-Wechselkursen basieren. Partner wie CIBC in Kanada, BPAY und iEduPay in Australien, PayPlus in Neuseeland und PayZoom in Südkorea haben die Akzeptanz von UnionPay ausgeweitet.UPI hat sich mit lokalen Banken zusammengetan, um UnionPay-Karten in den wichtigsten Zielländern für internationale Studierende auszugeben, z. B. in der Sonderverwaltungsregion Hongkong, Singapur, in Japan, Südkorea, Australien, Spanien und Kanada, so dass die Studierenden ihre Kartenanträge vor Ort ausfüllen und bei ihrer Ankunft nutzen können. UnionPay-Zahlungen werden von Anbietern von Studierendenunterkünfte in Großbritannien akzeptiert, darunter Unite Students und Chapter Living. Außerdem haben bekannte lokale Marken für Studierendenunterkünfte in Australien wie Scape, Iglu und UniLodge ebenfalls UnionPay Online-Zahlungsdienste aktiviert. Zusätzlich internationale Wohnungsanbieter wie Greystar in das UnionPay-Händlernetz integriert.UnionPay wird in 183 Ländern und Regionen akzeptiert. Internationale Studierende können so nahtlose und sichere Zahlungsoptionen in mehreren Ländern nutzen und sich so leichter in das Leben vor Ort integrieren. In Hongkong und der Sonderverwaltungsregion Macau akzeptieren fast alle Geldautomaten und Händler UnionPay, einschließlich MTR-Tap-and-Go, Octopus-Aufladungen mit Apple Pay und beliebte Restaurant-Hotspots wie Lan Kwai Fong. UnionPay-Karten können in Cafés, Supermärkten und Restaurants in der Umgebung von Universitäten wie HKUST und HKU verwendet werden. Singapurs Universitäten und Privatschulen, wie NUS, JCU und NAFA, akzeptieren UnionPay für die Online-Zahlung von Studiengebühren, und fast alle Geldautomaten und 80 % der Händler im Land unterstützen die Karte beim Essen, Einkaufen und Reisen.In Europa und in Großbritannien wird UnionPay von den meisten Geldautomaten, Kaufhäusern, Cafés, Restaurants und Touristenattraktionen akzeptiert. Die University of Portsmouth, die University of Edinburgh, die University of Sussex, und das Imperial College London akzeptieren UnionPay für die Zahlung von Studiengebühren auf ihren eigenen Websites und über Flywire und Convera. In Kanada unterstützen über 500.000 Einzelhandelsfilialen, darunter T&T Supermarket, IKEA, Dollarama, Tim Hortons und Starbucks, UnionPay. In Australien akzeptieren Universitäten wie die University of Melbourne, die University of Sydney, Monash und die University of Queensland UnionPay sowohl für Online- als auch für POS-Zahlungen. In Neuseeland unterstützen Einrichtungen wie die University of Auckland und die Victoria University sowie Privatschulen und Sprachprogramme UnionPay in Geschäften, Bibliotheken und Cafés auf dem Campus.Da die Zahl der Studierenden, die im Ausland studieren, weiter steigt, nutzt UnionPay sein globales Zahlungsnetzwerk, um grenzüberschreitende Zahlungen sicherer und einfacher zu machen - bei gleichzeitig geringeren Kosten. Auf diese Weise bietet der Zahlungsdienst internationalen Banken und Händlern eine stabile Basis studentischer Kunden und fördert das Wachstum der lokalen Verbrauchermärkte. 