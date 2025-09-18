Swissblock-Ökonom Henrik Zeberg warnt: Die Märkte nähern sich dem Blow-off-Top, Bitcoin dem Zyklus-Hoch - danach droht ein Crash größer als 2000 und 2008. Henrik Zeberg, leitender Makroökonom bei Swiss Block, liefert im Podcast mit Anthony "Pomp" Pompliano ein kohärentes, aber unbequemes Narrativ: Wir befinden uns spät im Zyklus des Bullenmarktes. Die gestrige (und kommenden) Zinssenkungen sind kein Startschuss, sondern das Endspiel. Die Realwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
