© Foto: CFOTO - CFOTOApple testet die Produktion des faltbaren iPhones. Ab 2026 könnten bis zu zehn Millionen Geräte ausgeliefert werden, die Prognosen für 2027 steigen weiter.Apple treibt offenbar die Entwicklung eines faltbaren iPhones voran. Laut einem Bericht von Nikkei Asia hat der Konzern Gespräche mit verschiedenen Zulieferern in Taiwan geführt, um die Testproduktion des lang erwarteten Geräts vorzubereiten. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnten Apple und seine Fertigungspartner im Jahr 2026 mit der Massenproduktion in Indien beginnen, wie die Quellen des Nachrichtenportals berichten. Als zentraler Produktionspartner gilt Hon Hai Precision, besser bekannt als Foxconn Technology, das bereits …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE