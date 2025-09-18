© Foto: Stringer - dpaRussland reagiert mit neuen Finanzregeln auf die westlichen Sanktionen. Der Haushalt soll stabiler werden, während Ölpreis-Schwankungen abgefedert werden.Russland plant drastische Änderungen im Staatshaushalt, um die Finanzreserven gegen fallende Ölpreise und westliche Sanktionen zu sichern. Das Finanzministerium kündigte am Donnerstag eine neue Maßnahme an, die ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Ziel ist es, den Mindestpreis für Öl zu senken, ab dem Einnahmen in den Haushaltsreservefonds fließen, und so die Rücklagen des Landes stabil zu halten. "Um unsere Finanzen widerstandsfähiger zu machen, schlagen wir vor, die Abhängigkeit von verschiedenen Zwängen, sei es preis- oder …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE