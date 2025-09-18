Michael Saylor sorgt erneut für Schlagzeilen. Auf der Bitcoin Treasuries Unconference erklärte der Bitcoin-Verfechter, dass nun das "erste Jahr der Bitcoin-Treasury-Unternehmen" beginne. Seine Vision: ein Finanzsystem, das auf "digitalem Kapital" und "digitaler Intelligenz" aufbaut. Die Strategy-Aktie freut's.Saylor zog einen Vergleich zu den frühen Tagen der Ölindustrie. So wie Rohöl einst zu Kerosin, Benzin oder Plastik verarbeitet wurde, könne Bitcoin künftig als "Rohstoff" für neue Finanzprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
