© Foto: Jörg Sarbach - dpaDas Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat am Donnerstag eine Studie über die Importabhängigkeit der USA gegenüber der EU veröffentlicht. "Die USA haben bei zahlreichen Schlüsselprodukten kaum Alternativen zur EU", sagt IW-Expertin Samina Sultan. "Viele Waren lassen sich nicht kurzfristig ersetzen." Sogar gegenüber China hat die EU inzwischen klar die Nase vorn. "Weil die USA De-Risking von China betreiben, wird die EU für sie immer unverzichtbarer", stellt IW-Experte Jürgen Matthes fest. [spotify]26To202GgGfvpq7s7KsH6q[/spotify] Auf wallstreetOnline hatten wir bereits zu Beginn des Jahres auf diese Möglichkeit hingwiesen: Dass nämlich die deutsche Wirtschaft ihre Exporte steigern …Den vollständigen Artikel lesen ...
