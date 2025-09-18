In der ersten Rangliste von TIME, die in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wurde, wird AMRA als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie aufgeführt, das "Innovationen vorantreibt, die Zugänglichkeit verbessert und zu einem effektiveren und nachhaltigeren Gesundheitssystem beiträgt"

AMRA Medical ist stolz darauf, seine Aufnahme in die Liste der World's Top HealthTech Companies bekannt zu geben, die heute von TIME in Zusammenarbeit mit Statista veröffentlicht wurde. Diese Anerkennung positioniert AMRA in einer Elitegruppe globaler Innovatoren, die die Transformation im Gesundheitswesen vorantreiben.

Die Auswahl, die nur eine Woche nach der Feier zum 15-jährigen Jubiläum von AMRA für Fortschritt und Innovation im Bereich der Körperzusammensetzung erfolgt, unterstreicht das langjährige Engagement von AMRA, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik zu werden. Durch die Bereitstellung detaillierter, reproduzierbarer Erkenntnisse über die Fettverteilung und Muskelzusammensetzung hilft die MRT-basierte Technologie von AMRA Ärzten, Forschern und Gesundheitsorganisationen dabei, neue Erkenntnisse im Bereich des Stoffwechsels und des Bewegungsapparats zu gewinnen.

"Von TIME und Statista als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie anerkannt zu werden, ist eine große Ehre, insbesondere angesichts der Tatsache, dass dies die erste Ausgabe des Rankings ist", sagte Olof Dahlqvist Leinhard, CEO von AMRA Medical. "Diese Anerkennung bestätigt uns darin, dass wir unsere Mission erfüllen, wissenschaftliche Durchbrüche voranzutreiben, indem wir ein tieferes Verständnis von Gesundheit und Krankheit durch MRT-basierte Biomarker ermöglichen und stets relevante Daten liefern."

Obwohl die Liste der World's Top HealthTech Companies keine numerische Rangliste ist, wurde AMRA aus 7.000 Kandidaten für diese Auszeichnung ausgewählt. Diese Liste spiegelt einen kuratierten globalen Überblick über Organisationen mit herausragenden Leistungen im Bereich der Gesundheitstechnologie wider, in dem AMRA innerhalb des Diagnostiksektors eine "Very High" Bewertung erhalten hat. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für wissenschaftliche Genauigkeit, Innovation und einen wachsenden weltweiten Ruf.

Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und leistet mit seinen proprietären, MRT-basierten Technologien Pionierarbeit auf dem Gebiet der Fett- und Muskelanalyse. Unsere Goldstandard-Plattform liefert hochpräzise und standardisierte Biomarker und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der Stoffwechsel- und Muskel-Skelett-Gesundheit, das über herkömmliche Körperzusammensetzungsmetriken hinausgeht. Diese Erkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Designs klinischer Studien, der Verbesserung der Endpunktwahl und der Unterstützung datengestützter Entscheidungen sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis.

Die Lösungen von AMRA basieren auf strengen wissenschaftlichen Erkenntnissen und kontinuierlicher Innovation und sind darauf ausgelegt, den komplexen Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung und pharmazeutischen Entwicklung gerecht zu werden. Durch standardisierte, cloudbasierte Arbeitsabläufe und strategische Zusammenarbeit ermöglichen wir unseren Partnern den klaren und sicheren Zugriff auf verwertbare Daten und beschleunigen so den Fortschritt von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu wirkungsvollen klinischen Ergebnissen.

