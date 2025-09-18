Bitcoin bei 118.000 USD: Haben Fed und HYPER die Geld-Schleuse geöffnet?

Bitcoin konnte am heutigen Tage durch die Senkung des Leitzinses in den USA um 25 Basispunkte wieder fast bis an 118.000 USD steigen. Nun scheint sich die führende Kryptowährung wieder nach ihrem wochenlangen Kampf um die Marke von 115.000 USD nach oben zu richten.

Mittlerweile ist jedoch ein weiterer Katalysator hinzugekommen, von dem Investoren einen noch größeren Schub erwarten. Denn mithilfe der schnellsten BTC-Layer-2 Bitcoin Hyper könnte Bitcoin auch sein vorheriges Allzeithoch noch leichter übertreffen. Daher konnte das Projekt mit seinem Vorverkauf bisher auch schon über 16,72 Mio. USD einnehmen.

Viele preisen Bitcoin Hyper bereits als den nächsten Katalysator für die Bitcoin-Nachfrage. Schließlich erschafft es ein Ökosystem, indem Bitcoin über seine Rolle als Wertspeicher auch die nächsten dezentralen Anwendungen antreiben kann, was auf der Basischain bisher nicht möglich ist.

Aktuell können die HYPER-Coins über den Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,012935 USD erworben werden. Den Angaben des Countdowns auf der Website zu folgen, verbleiben dafür allerdings nur noch weniger als 14 Stunden.

Fed lockert die Geldpolitik und Aufmerksamkeit richtet sich auf Bitcoin-Industrialisierung

Das FOMC (Federal Open Market Committee) hat sich dazu entschlossen, die Leitzinsen in den USA um 25 Basispunkte zu senken. Zudem handelt es sich dabei um die erste Kürzung nach mehreren Monaten.

Die Märkte haben sich bereits im Vorfelde darauf eingestellt, nachdem sich die Inflationsdaten und das Wirtschaftswachstum wieder etwas abgekühlt hatten sowie die Arbeitsmarktdaten deutlich schwächer ausgefallen waren.

https://twitter.com/Huberton/status/1968391129218318506

Bemerkenswert sind auch die künftigen Aussichten. Denn Vertreter der amerikanischen Notenbank halten in diesem Jahr noch zwei weitere Zinssenkung um jeweils 25 Basispunkte für möglich.

Deswegen sind die Kryptowährungen auch wieder gestiegen. In diesem Zusammenhang überschritt Bitcoin die Marke von 117.572 USD und befindet sich nun auf dem Weg zu neuen Allzeithochs, was nur noch 5,54 % entfernt ist.

Zudem handelt es sich vor allem bei dem vierten Quartal um die beste Phase für Kryptowährungen. Hinzu kommen die Zinssenkungen, welche die Dynamik noch einmal verstärken dürften.

Außerdem halten es viele Krypto-Experten für möglich, dass die Rally des Krypto-Marktes in diesem Zyklus noch deutlich länger anhält, was sie vor allem auf das institutionelle Engagement und die gestiegene Nachfrage zurückführen.

Laut Arthur Haye, dem Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX, sind bis Jahresende noch Bitcoin-Kurse von 200.000 USD möglich, wie er kürzlich in einem Interview mit Kyle Chasse mitteilte. Auch er erwartet, dass der Bullenmarkt noch weit bis in das nächste Jahr anhält.

https://twitter.com/kyle_chasse/status/1966611527269855717

Nun rechnet Hayes damit, dass die durch die Geldentwertung geschaffene Liquidität unweigerlich in Sachwerte wie Bitcoin fließen und auf diese Weise seine Rolle als Wertspeicher verstärken wird.

Dennoch stellen sich manche die Frage, ob die Zinssenkung allein ausreicht, damit Bitcoin schon das prognostizierte Kursziel von 200.000 USD erreicht, oder ob dafür noch mehr wie eine zusätzliche Nachfragequelle aus Sektoren wie DeFi notwendig ist.

Eine umfangreiche Nützlichkeit soll nun mithilfe von Bitcoin Hyper erschlossen werden. Dann könnte der Bullenmarkt noch einen weiteren Antrieb erhalten, wovon vor allem BTC und HYPER profitieren.

Das genau bietet Bitcoin Hyper

Das Team von Bitcoin Hyper entwickelt die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung, um das Ökosystem auf diese Weise in einem großen Maßstab programmierbar zu machen. Möglich wird dies durch die Einbindung der SVM (Solana Virtual Machine), derselben Anwendungsschicht, welche einige der schnellsten und günstigsten Anwendungen antreibt.

Auf diese Weise können die Entwickler ihre dezentralen Hochleistungsanwendungen mit der Programmiersprache Rust bereitstellen. Die Abwicklung geschieht dabei über eine kanonische Brücke, die den einzigen Einstiegspunkt in das Ökosystem von Bitcoin Hyper darstellt.

Über diese können die regulären Bitcoins gesperrt werden, damit gewrappte Bitcoins auf der Layer-2 herausgegeben werden. Diese Version lässt sich dann in den verschiedenen Anwendungen nutzen und kann bei einem Verlassen des Ökosystems wieder in den ursprünglichen BTC zurückgewandelt werden, wofür die gewrappten BTC vernichtet werden.

Durch dieses technologische Design wird das Beste aus beiden Blockchains bereitgestellt. Dies sind dApps mit einer Geschwindigkeit und Effizienz von Solana sowie mit der Sicherheit und Abwicklung von Bitcoin, welcher die dezentralste und sicherste Chains nutzt.

Quelle: https://bitcoinhyper.com/

Wie hoch steigt HYPER, wenn BTC 200.000 USD erreicht?

HYPER ist der Utility-Token des Ökosystems von Bitcoin Hyper. In diesem treibt er die Transaktionen als Gas an, sichert die Kette durch das Staking und gewährt Stimmrechte für die dezentrale Governance.

Daher benötigen auch alle dApps, Stablecoins, DeFi-Protokolle, Spiele und mehr auf der Layer-2 den eigenen HYPER-Coin, um zu funktionieren. Dementsprechend stellt er das Medium für die Aktivitäten der programmierbaren Bitcoin-Wirtschaft dar.

Basierend auf seinem derzeitigen Preis im Vorverkauf von 0,012935 USD und der Gesamtversorgung im Umfang von 21 Mrd. HYPER-Coins kommt das Projekt auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 272 Mio. USD.

Das mag auf den ersten Blick viel wirken, ist jedoch für eine Layer-2 noch wenig. Betrachtet man einmal die führenden Ethereum-Skalierungslösungen, so erreichen diese Milliardenbewertungen. Dies ist etwa Mantle mit derzeit 5,5 Mrd. USD, Arbitrum mit 2,7 Mrd. USD und Optimism mit 1,4 Mrd. USD.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/categories/layer-2key-stats

Um das Steigerungspotenzial von Bitcoin Hyper abzuschätzen, nehmen wir als Beispiel nur einmal 1 % des zirkulierenden Bitcoin-Angebots von rund 195.000 BTC, so ergibt sich bei einem BTC-Kurs von 200.000 USD also ein Wert von rund 39 Mrd. USD. Somit sind also schnell sehr hohe Bewertungen des HYPER-Coins möglich.

Basierend auf der aktuellen Bewertung des HYPER-Token würden allein die 39 Mrd. USD schon einem Anstieg von 140x entsprechen. Da es allerdings die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung werden und Bitcoin in den nächsten Jahren mehrere Billionen US-Dollar erlangen soll, ist noch deutlich mehr denkbar.

So erhalten Sie mit HYPER eine noch größere Chance

Die besten Kryptowährungen können schnell in ihrem Preis steigen, nachdem sie von den Börsen eingeführt wurden. Daher ist es wichtig, besonders früh zu investieren, bevor es zu den impulsiven Anstiegen kommt. Der Presale von Bitcoin Hyper stellt somit eine hervorragende Gelegenheit dar, um die HYPER-Coins zu kaufen.

Öffnen Sie dafür die offizielle Website. Dann können Sie die Coins mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Kreditkarte auch mit Fiatwährungen bezahlen. Das Team von Bitcoin Hyper empfiehlt für die Teilnahme die Wahl der Best Wallet, weil sie einige spezielle Funktionen für Vorverkäufe bereitstellt, die eine nahtlose Erfahrung gewähren und im Web3 einzigartig sind.

Schließen Sie sich sicherheitshalber Bitcoin Hyper auch auf Telegram und X an, damit Ihnen keine wichtigen Entwicklungen entgehen, welche die Kurse treiben.

