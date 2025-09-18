Institutionelle Bitcoin-Nachfrage explodiert - Angebot wird dramatisch knapper

Die Nachfrage institutioneller Investoren nach Bitcoin erreicht neue Rekordniveaus und übertrifft das verfügbare Angebot mittlerweile um ein Vielfaches. Fast wöchentlich fließen Milliarden US-Dollar in börsengehandelte Spot-ETFs auf die führende Kryptowährung, was zu einer dramatischen Verknappung am Markt führt. Diese Entwicklung wirft die entscheidende Frage auf: Muss der Bitcoin-Kurs angesichts dieser fundamentalen Angebots-Nachfrage-Verschiebung zwangsläufig steigen?

Massive ETF-Zuflüsse übersteigen Mining-Output um das Neunfache

Das Interesse institutioneller Investoren an Bitcoin dynamisiert sich seit 2024 kontinuierlich und hat inzwischen drastische Ausmaße erreicht. Daten der vergangenen Woche zeigen, dass satte 2,34 Milliarden US-Dollar in börsengehandelte Spot-ETFs geflossen sind, wobei allein am Freitag, den 12. September, über 600 Millionen US-Dollar investiert wurden. Diese enormen Kapitalzuflüsse haben bereits deutliche Auswirkungen auf die Bitcoin-Marktstruktur.

Wie Dr. André Dragosch, Head of Research Europe von Bitwise, in einem Post auf X verdeutlichte, übersteigt die Nachfrage der vergangenen Woche das Angebot neu geschürfter Bitcoins um das etwa 9-fache. Diese fundamentale Verschiebung bedeutet, dass das verfügbare Angebot von Bitcoins für ETF-Käufe zwangsläufig immer kleiner werden muss. Experten sehen in dieser Entwicklung einen klaren Katalysator für deutliche Kurssteigerungen, da die Marktmechanismen eine natürliche Preisanpassung nach oben erzwingen dürften.

Experten prognostizieren 250.000 Dollar bis Jahresende

Tom Lee, Stratege bei Fundstrat, zeigt sich angesichts der massiven Zuflüsse äußerst optimistisch für die weitere Bitcoin-Entwicklung bis zum Jahresende. In einem CNBC-Interview bestätigte er erneut sein ambitioniertes Kursziel von 250.000 US-Dollar bis Ende 2025, das er bereits im November 2024 ausgerufen hatte. "Ich denke, Bitcoin sollte vor Jahresende wirklich auf diesen 120 aufbauen; 200.000, vielleicht 250", so der Chefstratege des renommierten Analystenhauses.

Als primäre Treiber identifiziert Lee die anhaltend große Nachfrage institutioneller Investoren im ETF-Markt sowie den geplanten Aufbau einer strategischen Krypto-Reserve in den USA. Zusätzlich sieht der Analyst in dem Deregulierungsumfeld der Vereinigten Staaten weitere Chancen für positive Kursentwicklungen. Diese fundamentalen Faktoren sprechen für eine Fortsetzung der bullischen Bitcoin-Entwicklung, wobei die hohe Nachfrage sich früher oder später auch deutlich im Kurs niederschlagen dürfte.

Bitcoin Hyper erweitert Bitcoin-Funktionalität durch Layer-2-Innovation

Während Bitcoin als größte Kryptowährung etabliert ist, bleibt sie in ihren Anwendungsmöglichkeiten stark limitiert, da DeFi-Anwendungen nicht möglich sind und Anleger ausschließlich auf Kursgewinne angewiesen sind. Bitcoin Hyper soll diese Limitation durch eine innovative Layer-2-Struktur auf Basis der Solana Virtual Machine beheben. Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Ökosystem ermöglicht, wo sie als synthetische Tokens für dezentrale Finanzprodukte, Liquiditätspools oder Kreditprotokolle eingesetzt werden können.

Das Projekt hat bereits im Presale mehrere Millionen US-Dollar eingesammelt und verzeichnet aufgrund der hohen Nachfrage regelmäßige Preiserhöhungen. Bitcoin Hyper könnte Bitcoin auf ein völlig neues Level heben und dabei selbst massiv von der erweiterten Funktionalität profitieren. Experten und KI-Modelle prognostizieren großes Potenzial für den HYPER-Token, da er fest im Layer-2-Ökosystem integriert ist und von einer steigenden Nachfrage nach Bitcoin-DeFi-Lösungen profitieren dürfte. Interessierte Investoren haben nur noch für wenige Stunden die Möglichkeit, Token auf dem aktuellen Preisniveau zu erwerben.

