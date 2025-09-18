US-Notenbank senkt Zinsen erstmals seit drei Jahren - XRP profitiert deutlich

Am 17. September markierte die US-Notenbank einen wichtigen Wendepunkt, als sie erstmals seit drei Jahren die Zinsen senkte. Mit einer Reduzierung um 25 Basispunkte liegt der Leitzins nun in einer Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent. Jerome Powell begründete den Schritt als risikomindernde Maßnahme angesichts deutlicher Bremsspuren in der US-Wirtschaft. Das Wachstum fiel im ersten Halbjahr 2025 auf 1,5 Prozent, während der Arbeitsmarkt schwächelte und die Konsumausgaben zurückgingen. Während traditionelle Märkte skeptisch reagierten, erlebten Kryptowährungen einen kräftigen Aufschwung, wobei XRP mit einem Anstieg auf 3,11 US-Dollar besonders hervorstach.

Institutionelle Entwicklungen stärken XRP-Position

Die positive Entwicklung von XRP wird maßgeblich durch neue Finanzprodukte getrieben. Am 18. September wurde in den USA erstmals ein Spot-ETF für XRP gelistet, herausgegeben von REX-Osprey. Dieser Meilenstein ermöglicht es Investoren erstmals, direkt über klassische Broker-Accounts in XRP zu investieren, was die Akzeptanz im Mainstream erheblich fördern dürfte.

Zusätzlich kündigte die CME Group neue Derivate an, wobei ab Mitte Oktober Optionen auf XRP- und Solana-Futures angeboten werden sollen. XRP-Futures selbst haben seit ihrer Einführung im Mai bereits ein beeindruckendes Handelsvolumen von 16,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Diese institutionellen Entwicklungen schaffen eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und positionieren XRP als ernsthafte Anlagealternative im traditionellen Finanzsektor.

Makroökonomische Faktoren begünstigen Krypto-Investments

Die technische Analyse zeigt XRP in einer Konsolidierungszone um 3 US-Dollar, wobei wichtige Unterstützungen bei 2,90 US-Dollar und im Bereich von 2,60 US-Dollar liegen. Solange diese Marken halten, bleibt das bullische Szenario intakt, mit ersten Widerständen bei 3,13 und 3,30 US-Dollar. Ein Ausbruch über die entscheidende Zone von 3,60 bis 3,66 US-Dollar könnte den Markt in Richtung 5 US-Dollar führen.

Analysten sehen bis zu fünf weitere Zinsschritte nach unten in diesem Zyklus, was die Finanzierungskosten senkt und die Liquidität erhöht. Diese makroökonomischen Bedingungen begünstigen risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen erheblich. Während XRP solide Gewinne verspricht, liegt das Potenzial für exponentielle Renditen traditionell bei kleineren Projekten im Meme- und Nischenbereich, die im letzten Abschnitt von Marktzyklen oft am besten performen.

PepeNode kombiniert Mining mit Gaming im innovativen Presale

PepeNode ($PEPENODE) präsentiert sich als vielversprechendes Projekt, das bereits über 1,2 Millionen US-Dollar im laufenden Presale eingesammelt hat. Anstatt nur auf Community-Hype zu setzen, kombiniert PepeNode Mining mit Gaming und schafft damit eine neue Kategorie von Meme-Coins. Nutzer können virtuelle Nodes zu Mining-Rigs verbinden und dadurch etablierte Meme-Coins wie PEPE oder FARTCOIN verdienen.

Das Mine-to-Earn-Prinzip macht Mining virtuell und spielerisch, wobei Nutzer eigene Mining-Rigs aus verschiedenen Nodes aufbauen. Je besser die Strategie, desto höher die Erträge, zusätzlich gibt es Bonus-Rewards für optimierte Setups. Die Historie zeigt das Potenzial von Meme-Coins: PEPE erreichte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar, während FARTCOIN in weniger als einem Jahr von 40 Millionen auf knapp 2 Milliarden US-Dollar kletterte. Besonders interessant ist die Möglichkeit, Tokens bereits während der Presale-Phase zu staken - aktuell mit einer dynamischen Rendite von 1.080 Prozent APY.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.