So raffiniert Bitcoin andere Assets und darum profitiert neben BTC auch HYPER

Michael Saylor, der Geschäftsführer des größten Bitcoin-Treasury-Unternehmens, hat mithilfe von künstlichen Intelligenzen ein neuartiges Wertpapier entworfen, welches mithilfe von Bitcoin andere Assets raffiniert. Wie BTC raffiniert, welche Auswirkungen damit verbunden sind und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

So soll Bitcoin künftig andere Asset raffinieren

Saylor sieht in Bitcoin eine Art digitalen Rohstoff, welcher allerdings zunächst wie das Rohöl raffiniert werden muss, damit man ihn sinnvoller weiterverwerten kann. Dabei betrachtet er die Krypto-Treasury-Unternehmen wie sein Strategy Inc. als Raffinerien.

Durch sie können institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Banken eine Bitcoin-Exponierung ohne direktes Investment erhalten. Die direkte Ablehnung von Bitcoin ist auf die hohe Volatilität von 30 bis 50 % pro Jahr, die Bevorzugung von Fiatwährungen sowie die Bilanz- und Regulierungsvorgaben zurückzuführen.

Aus diesem Grunde werden Krypto-Treasury-Unternehmen notwendig. Denn durch sie können diese negativen Faktoren abgemildert werden. So lässt sich etwa die Volatilität verringern, ein Direktinvestment verhindern und BTC in ein akzeptables Investmentvehikel transformieren.

Mit Bitcoin raffinierte Assets werden an Bedeutung zunehmen

Saylor hat für sein Unternehmen in diesem Jahr ein neuartiges Finanzprodukt mit dem Namen Stretch (Variable Rates Series A Perpetual 'Stretch' Preferred Stock") auf den Markt gebracht, welches dieser mithilfe einer künstlichen Intelligenz entworfen hat. Dabei handelt es sich um eine variable, ewige Vorzugsaktie mit angepassten Dividenden, damit der Basiswert nahe 100 bleibt. Ähnlich agieren viele andere Krypto-Treasury-Unternehmen.

Eine weitere Möglichkeit stellen Immobilien dar, welche BTC als eine Sicherheit verwenden. Da dieser im Vergleich zum US-Dollar in den vergangenen 5 Jahren jährlich um 62 % an Wert gewonnen hat, nimmt auch der Wert der Sicherheit zu und senkt die Beleihungsquote. Somit können die Immobilien noch leichter zurückgezahlt werden, sofern die historische Entwicklung beibehalten wird.

Aber auch in anderen Bereichen wie den Anleihen könnte das Interesse an Bitcoin weiter zunehmen. Schließlich wird BTC als digitales Gold und Inflationsschutz betrachtet, weshalb man erwartet, dass er sich mit seinen deflationären Tokenomics stabiler als die inflationären Fiatwährungen entwickeln wird.

Noch deutlich mehr Möglichkeiten werden hingegen dadurch eröffnet, dass die bisherigen technologischen Limitierungen der Bitcoin-Basischain überwunden werden. Dafür wurde die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper ins Leben gerufen und konnte schnelle eine große Anzahl von Anlegern begeistern.

Bitcoin Hyper raffiniert BTC noch weiter, um es zum Öl des Web3 zu machen

Über traditionelle Unternehmen und neuartige Finanzprodukte lässt sich die Adoption von Bitcoin deutlich beschleunigen. So haben allein die Aktiengesellschaften seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten in dieser Zeit viermal so viele Bitcoins gekauft, wie die Miner überhaupt mit ihren 450 BTC pro Tag schürfen konnten.

Ebenfalls stark zunehmen dürfte die Nachfrage durch neuartige Finanzprodukte, welche dezentral über die Bitcoin-Blockchain abgewickelt werden. Schließlich erwarten Finanzexperten und Fondsbetreiber, dass aufgrund der zahlreichen und überzeugenden Vorteile künftig alle traditionellen Assets über Blockchain abgewickelt werden.

Damit Bitcoin jedoch nicht nur auf die P2P-Zahlungen beschränkt ist, welche die Basischain sowieso schon nicht vollständig abwickeln konnte, wurde nun Bitcoin Hyper gestartet. Diese nutzt Bitcoin für das Settlement und kombiniert ihn mit der SVM (Solana Virtual Machine) für die Ausführungsebene, welche sich durch eine exzellente Skalierbarkeit auszeichnet.

Auf diese Weise treffen niedrige Gebühren und Verzögerungen auf hohe Sicherheit und jede Menge Liquidität. Somit müssen die BTC nicht mehr tot auf einer Wallet herumliegen, sondern es können stattdessen die rund 2,3 Bio. USD für die nächste Wachstumswelle des Web3 genutzt werden.

Vielen Kryptosektoren wird in den kommenden Jahren ein bedeutendes Wachstum prognostiziert, wobei sogar Experten wie Charles Hoskinson von Cardano davon ausgehen, dass sich das Bitcoin-Ökosystem durchsetzen wird. Dies könnte schon bald geschehen, wenn Bitcoin Hyper im vierten Quartal dieses Jahres den Launch vollzogen hat.

Schließlich sollen dann die ersten dApps in dem Ökosystem vorhanden sein. Denn die Migration von Solana-Anwendungen gestaltet sich dank der hohen Kompatibilität und den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln besonders schnell und einfach. Daher kann zügig ein diversifiziertes Angebot bereitgestellt werden, was Risiken streut und Chancen mehrt.

Das hohe Gewinnpotenzial von Bitcoin Hyper will sich niemand gerne entgehen lassen. Daher hat der Presale auch schon über 16,71 Mio. USD eingenommen. Interessierten bietet sich noch ein Zeitfenster von weniger als 14 Stunden, um den HYPER-Coin, der das Ökosystem antreibt, für den aktuellen Preis in Höhe von 0,012935 USD kaufen.

