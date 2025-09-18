Diese unterbewerteten Kryptowährungen bieten noch Chancen in der Altcoin-Season

Während sich der Kryptomarkt in einer vielversprechenden Phase befindet, existieren noch immer Digitalwährungen, die trotz der aktuellen Altcoin-Season vergleichsweise günstig bewertet sind. Für Investoren, die auf der Suche nach hohem Renditepotenzial sind, ergeben sich hier interessante Gelegenheiten. Drei spezielle Projekte stechen dabei besonders hervor und könnten von einer weiteren Marktentwicklung profitieren.

ARB handelt 90 Prozent unter seinem Allzeithoch

Arbitrum (ARB), die Kryptowährung der gleichnamigen Ethereum Layer-2-Lösung, präsentiert sich derzeit als bemerkenswert unterbewertet. Nach dem Launch im Jahr 2023 erreichte der Token am 12. Januar 2024 seinen bisherigen Höchststand von 2,4 US-Dollar, bevor das Interesse an ETH-L2-Coins deutlich nachließ.

Die Korrektur führte ARB im April und Juni auf Tiefststände um 0,25 US-Dollar, wo die Bullen jedoch Support fanden. Im Chart bildete sich ein W-Pattern mit einer wichtigen Widerstandslinie bei 0,5 US-Dollar. Anfang August gelang schließlich der Ausbruch über dieses Niveau, und ARB konsolidiert seitdem stabil bei 0,51 US-Dollar. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 0,60 US-Dollar, wobei ein Durchbruch weitere Anstiege in Richtung 0,8 US-Dollar oder sogar zur 1-Dollar-Marke ermöglichen könnte.

WLFI zeigt sich nach Börsenlisting volatil

World Liberty Financial (WLFI) stellt einen weiteren interessanten Kandidaten dar, der erst am 1. September als Governance-Token auf den Markt kam. Der Launch verlief zunächst spektakulär, mit einem Preisanstieg auf bis zu 0,46 US-Dollar, was dem Projekt zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar bescherte.

Gewinnmitnahmen der Presale-Investoren führten jedoch zu einer schnellen Korrektur bis auf unter 0,17 US-Dollar am 4. September. Seitdem hat sich der Verkaufsdruck etwas beruhigt, und die Bullen konnten die 0,20-Dollar-Supportzone zurückerobern. WLFI bewegt sich nun seit mehreren Wochen in einer Konsolidierungsrange zwischen 0,20 und 0,22 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,22 US-Dollar könnte eine Recovery-Rallye einleiten, wobei Anleger die bereits hohe Marktkapitalisierung berücksichtigen sollten.

HYPER befindet sich noch in der vielversprechenden Presale-Phase

Bitcoin Hyper (HYPER) präsentiert sich als besonders attraktive Gelegenheit, da sich das Projekt noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Mit einem aktuellen Preis von 0,012935 US-Dollar ist HYPER ausschließlich über die offizielle Website im laufenden Presale verfügbar und noch nicht an Kryptobörsen gehandelt.

Das Projekt verfolgt das ambitionierte Ziel, Bitcoins erste echte Layer-2-Blockchain zu entwickeln. Da Bitcoin derzeit noch keine eigene L2-Lösung besitzt und die Blockchain an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, könnte Bitcoin Hyper Transaktionen beschleunigen und kostengünstiger gestalten. Dies würde Bitcoin neue Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Micropayments oder DeFi eröffnen. Der Presale hat bereits über 16,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, was das große Interesse der Investoren an diesem innovativen Ansatz unterstreicht.

