illumynt, ein CNE Direct-Unternehmen, freut sich, die Beförderung von Jörg Herbarth zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt zu geben.

Jörg ist seit seinem Eintritt im Juni 2022 ein wichtiges Mitglied der Geschäftsleitung von illumynt und war zuletzt als Chief Operating Officer tätig. In seiner neuen Rolle als CEO wird Jörg die Mission von illumynt vorantreiben, weltweit der führende Anbieter von KI- und datenzentrierten IT-Asset-Disposition-Lösungen (ITAD) zu werden.

Paul Knight, der derzeitige CEO von illumynt, wird die Rolle des Gründers und Chairman übernehmen. In dieser Funktion wird Paul das Führungsteam weiterhin mit strategischer Beratung unterstützen, während Jörg die vollständige Verantwortung für das Tagesgeschäft und globale Expansionsinitiativen übernimmt.

Herr Knight war vor einem Jahr aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um einige neue Initiativen zu ergreifen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens voranzutreiben. Nachdem einige notwendige Veränderungen stattgefunden haben, freut er sich darauf, diesen Übergang zu einer wieder reduzierten Rolle zu erleichtern.

Unter der Führung von Jörg wird illumynt sein rasantes Wachstum fortsetzen, indem es seine globalen Reverse-Supply-Chain-Kapazitäten für OEMs, Cloud-Anbieter und Unternehmen ausbaut und gleichzeitig seinen Ruf als Branchenführer für nachhaltige, sichere und wertorientierte ITAD-Dienstleistungen weiter festigt. Durch die Nutzung von Daten, Automatisierung und KI ist illumynt bestrebt, seinen Kunden höchste Standards in Bezug auf Compliance, Sicherheit und Umweltverantwortung zu bieten.

illumynt ist führend bei der Neugestaltung der IT-Asset-Entsorgung für das KI-Zeitalter", sagte Jörg Herbarth. "Es ist mir eine Ehre, unser talentiertes globales Team zu leiten, während wir weiter wachsen, innovativ sind und außergewöhnliche Lösungen liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Partner und Kunden gerecht werden."

Weitere Informationen zu illumynt finden Sie unter http://www.illumynt.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/illumynt.

