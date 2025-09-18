Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 19. September 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich, die Fortsetzung seiner Zusammenarbeit mit der Freedom Farm bekannt zu geben, einem Gnadenhof, der sich der Rettung von Tieren widmet, die aufgrund körperlicher Behinderungen und anderer gesundheitlicher Probleme aus industriellen Tierhaltungsbetrieben ausgemustert wurden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Tiere der Freedom Farm, die an schmerzhaften Erkrankungen leiden, eine Behandlung durch Anwendung von Innocans noch nicht zugelassenem fortschrittlichem, langwirksamem injizierbarem LPT-CBD-Analgetikum aus humanitären Erwägungen (Compassionate Care), um ihre Schmerzen zu lindern und ihr Wohlbefinden deutlich zu verbessern.

Unter den vielen Tieren, die von Freedom Farm aufgenommen wurden, stechen Billy und Dror hervor. Die zwei Ziegen, die mit schweren Skelett- und Gelenkdeformitäten auf dem Hof eintrafen, leiden unter chronischen Schmerzen, die ihnen alltägliche Aktivitäten und soziale Interaktionen extrem erschweren.

Seit zwei Jahren werden diese Ziegen mit Innocans LPT-CBD behandelt, das alle 6 bis 9 Wochen in einer einzigen subkutanen Injektion verabreicht wird. Die Behandlung führte zu einer signifikanten Schmerzlinderung, stellte ihre Mobilität wieder her und ermöglichte ihnen, mit ihren tierischen Freunden zu spielen und zu interagieren - eine Veränderung, die die tiefgreifende Wirkung von LPT-CBD verdeutlicht. Darüber hinaus wurden auch nach einer so langen wiederholten Behandlungsdauer keine unerwünschten Ereignisse beobachtet.

Tiere, die unter schweren Krankheiten leiden, die sie an der Ausübung täglicher Aktivitäten und Grundfunktionen hindern, werden oft eingeschläfert. Dank der Behandlung mit Innocans LPT-CBD im Rahmen der Compassionate Care konnten Billy und Dror ihre Mobilität und soziale Interaktion wiedererlangen und so ihre Lebensqualität deutlich verbessern.

LPT-CBD ist ein liposomales Arzneimittel zur Behandlung chronischer Schmerzen durch einen Depot-Freisetzungsmechanismus von synthetischem CBD.

Meital Ben Ari, Mitbegründer von Freedom Farm, erklärte: "Seit der Behandlung mit LPT-CBD hat sich das Leben von Billy und Dror vollständig verändert. Es war deutlich sichtbar. Die durch ihre schweren Behinderungen verursachten Schmerzen wurden deutlich gelindert. Seit zwei Jahren genießen die beiden ihr Leben, erfreuen sich eines guten Appetits und sind fröhlich. Für mich grenzt es fast an ein Wunder."

"Diese Initiative spiegelt unser Ziel wider, nicht nur die Gesundheit von Haus- und Nutztieren nachhaltig zu verbessern, sondern auch durch die Förderung der Bindung zwischen Mensch und Tier zu einer mitfühlenden Welt beizutragen", sagte Iris Bincovich, Chief Excutive Officer von Innocan Pharma. "Wenn Tiere wie Billy und Dror ihre Lebensqualität wiedererlangen, ist dies ein Ausdruck dafür, dass unsere Wissenschaft einen bedeutsamen Unterschied bewirken kann."

Eyal Kalo, Vice President of Research and Development, fügte hinzu: "Das klinische Feedback aus diesem Fall belegt die langfristige Schmerzlinderung und Verträglichkeit von LPT-CBD. Zusammen mit den umfangreichen präklinischen Daten, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden, zeigen auch diese Ergebnisse wieder das signifikante Potenzial unserer Technologie zur Transformation des Schmerzmanagements bei Tieren und Menschen auf."

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. auf fortschrittliche, zielgerichtete Online-Verkäufe. www.innocanpharma.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Beispielsweise verwendet das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es das Potenzial seiner LPT-CBD-Technologie als innovative Lösung für die Schmerzbehandlung bei Patienten erörtert. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten oder zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) wirtschaftliche, politische, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; staatliche und regulatorische Anforderungen sowie Maßnahmen staatlicher Behörden; und mögliche Störungen der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Zudem bestehen Risiken, die der Natur des Produktvertriebs innewohnen, darunter Fragen des Imports/Exports sowie das Nicht-Erlangen erforderlicher behördlicher Genehmigungen und sonstiger Freigaben (oder deren verspätete Erteilung). Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

