Forscher:innen haben die ethischen Risiken des KI-Einsatzes untersucht. Das beunruhigende Ergebnis: Wenn Menschen Aufgaben an KI-Agenten delegieren konnten, sanken ihre moralischen Hemmschwellen -Â und unehrliches Verhalten nahm zu. Aus der Verhaltenswissenschaft ist bekannt, dass Menschen unehrlicher handeln oder eher Regeln brechen, wenn niemand zusieht oder andere Personen die Handlungen ausführen. Weil immer mehr Aufgaben an KI-Systeme ausgelagert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n