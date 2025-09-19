Snorter Bot Token bei 4 Mio. USD, weil neues Update treibt

Der neuartige Krypto-Handelsroboter Snorter Bot Token konnte sich mit seinem Vorverkauf an die Marke von 4 Mio. USD bewegen, wobei das Interesse nun noch einmal durch die Verkündung der Upgrades verstärkt wurde, welche ihn noch stärker als ernstzunehmenden Konkurrenten zu den bestehenden Telegram-Bots positionieren.

Der Snorter Bot wurde auf der Solana-Blockchain erstellt, was ihm gegenüber den Ethereum-Bots Vorteile bezüglich der Geschwindigkeit und Kosteneffizienz gewährt. Schließlich werden sie trotz ihrer Multichain-Fähigkeit weiterhin von den Konditionen von Ethereum benachteiligt.

Die letzten Updates zeigen, dass Snorter zunehmend die Pläne der Roadmap realisiert. So nehmen Features wie MEV-Schutz, automatisiertes Copy-Trading und fortschrittliche DEX-Unterstützung bereits Gestalt an.

Derweilen läuft der Vorverkauf auf Hochtouren und bietet den zugehörigen SNORT-Coin noch für weniger als einen Tag für den aktuellen Preis in Höhe von 0,1047 USD an. Mit Abschluss der aktuellen Vorverkaufsrunde findet eine weitere Preiserhöhung statt.

Snorter integriert neben Raydium auch Pump.Fun und PumpSwap für frühe Einstiege

Einer der größten Vorteile von Snorter liegt darin, dass er die Coins erkennt, bevor die impulsiven Anstiege beginnen. Dafür verwendet er dedizierte RPC-Endpunkte in Kombination mit einer Solana-Node. Somit handelt es sich quasi um eine private Autobahn für Daten, welche direkt mit der Chain verbunden ist.

Damit werden frühere Einblicke in den Mempool gewährt, in welchem die ausstehenden Transaktionen anzufinden sind, bevor sie von den Orderbüchern und der Chain endgültig verarbeitet werden.

Außerdem verfolgt der Snorter Bot die Liquiditätsspritzen, die Wallet-Flüsse und die neu erstellten Smart Contracts in Echtzeit. Somit können in Telegram innerhalb von weniger als einer Sekunde die Coins mit Breakout-Potenzial gefunden und Handel ausgeführt werden. Dies erlaubt also, Transaktionen vor dem breiten Markt gefunden und ausgeführt werden.

Bis vor kurzem handelt es sich bei Raydium um die führende DEX der Solana-Blockchain. Daher haben sich die unterstützten Coins von Snorter zuvor nur auf einen kleinen Anteil der Möglichkeiten fokussiert.

Dank des neuesten Updates vom 22. August werden allerdings auch Launch- und Handelsplattformen wie Pump.Fun und PumpSwap unterstützt, welche in dem Gebiet der Memecoins führend sind.

Durch diese Integration kann Snorter in die Smart Contracts eingebunden werden, neue Pools scannen und Trades sofort übermitteln. Zudem erlaubt sie den Nutzern, dass sie schon zu Beginn in einen neuen Coin investieren, wenn er das größte Steigerungspotenzial bietet.

Mithilfe der Updates wird das Trading für die Nutzer auch einfacher gestaltet. So wird der automatisierte Handel jetzt auf einer intelligenteren Infrastruktur betrieben, welche den Markt unentwegt überwacht und beim Erreichen bestimmter Ziele die Auslöser betätigt. Zudem kann er in Echtzeit Nachrichten übermitteln, wenn ein Trade ausgeführt wurde.

Ebenso wurden Verbesserung an der Copy-Trading-Funktion durchgeführt. So werden die Transaktionen der kopierten Wallets schneller übernommen, womit die Anhänger noch näher an den ursprünglichen Handelssignalen dran sind, was sich vor allem in volatilen und schnelllebigen Märkten wie der Kryptoindustrie und den Memecoins bezahlt machen kann.

Quelle: https://snortertoken.com/en/updates/6

Snorter optimiert Auszahlungen und Copy-Trading, um Gewinne zu schützen

Am 11. September wurden neue Updates von Snorter Bot Token bekannt gegeben. Dieses Mal hat sich das Team den Kernfunktionen des Projektes gewidmet. So befinden sich derzeit die Auszahlungen in der Testphase, welche weitere Sicherheitsüberprüfungen und Optimierungen der Gebührenberechnung beinhaltet. Dann soll ein reibungsloser Transfer von SOL und anderen Token an Wallets von Drittanbietern möglich sein.

Ebenso wird die Copy-Trading-Funktion getestet. Zuletzt wurde die Spiegelungslogik optimiert, um für eine reibungslose und exakte Nachbildung der Trades zu sorgen. Außerdem wurden Verbesserung an der Zuverlässigkeit durchgeführt, damit der Handelsroboter auch bei einer hohen Last stabil operiert.

Dank dieser Optimierungen kann Snorter seine Position auf dem Markt der Handelsroboter weiter stärken und neben der hohen Geschwindigkeit für die Früherkennung weitere Vorteile gewähren.

Während sich Privatanleger in der Kryptoindustrie mit fehlgeschlagenen Transaktionen, unzuverlässigen Copy-Trading-Funktionen und umständlichen Auszahlungsprozessen abplagen müssen, kann die stabile und sichere Handelsplattform von Snorter den großen Unterschied zwischen Gewinnsicherung und Verlust ausmachen.

Darum rechnen Anleger bei SNORT mit 30x

All diese Updates verdeutlichen, dass sich Snorter von einer Vision zu einem voll funktionsfähigen Trading-Ökosystem entwickelt, welches auf Privatanleger ausgerichtet wurde und ihnen entscheidende Vorteile gewähren soll.

Denn somit soll das Fundament für den Krypto-Bot gelegt werden, welcher den Kleinanlegern in dem Telegram-Messenger dieselben Vorteile gewährt, von denen die Großinvestoren schon lange profitieren.

Das große Potenzial des Snorter Bot Token zeigt sich in der hohen Nachfrage nach den SNORT-Coins, da schon fast 4 Mio. USD eingenommen werden konnten. Zurückzuführen ist das große Interesse auch darauf, dass Anleger erwarten, dass er bedeutende Marktanteile von seinen Konkurrenten wie Banana Gun, Maestro und Trojan übernimmt.

Angetrieben wird das Trading-Ökosystem von Snorter von dem eigenen SNORT-Coin. Mit diesen werden die Handelsgebühren auf 0,85 % gesenkt, was das niedrigste Niveau in der gesamten Kryptoindustrie ist.

Darüber hinaus findet der Token Anwendung beim Staking, der Governance und der Freischaltung von erweiterten Funktionen, um den Handelsroboter noch effizienter zu gestalten. Aus all diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, dass führende Kryptomedien wie Cryptonews für SNORT von einem Steigerungspotenzial von 30x ausgehen.

So können Sie den SNORT-Coin kaufen

Die Teilnahme am Vorverkauf von Snorter Bot Token ist über die offizielle Website möglich. Dabei werde die Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT und USDC sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen akzeptiert.

Für die optimale Erfahrung während des Vorverkaufs wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, da diese mit einer Reihe von einzigartigen und hilfreichen Funktionen für Krypto-Presales versehen wurde. So lassen sich die Bestände vor dem TGE verfolgen, die Coins beanspruchen und mehr, wobei der SNORT-Coin unter "Upcoming Tokens" zu finden ist.

Herunterladen können Sie die Best Wallet über Google Play und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter Bot Token auf X und Instagram an.

