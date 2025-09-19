Die Energy Drink Marke 28 BLACK nahm an der Anuga Select India 2025 teil. Es ging darum, die Energy Drinks zu präsentieren und den Lifestyle nahezubringen, der die Marke ausmachen. Im Kern steht 28 BLACK auf zwei Säulen: Energie, denn "der Tag hat 28 Stunden", und ein Lifestyle, der Konsumenten dazu ermutigt ihren eigenen Weg zu gehen und anders zu sein ("Be different."). Die Herausforderung bestand darin, dies in das Standdesign zu integrieren.

28 BLACK Energy Drink Messestand auf der Anuga Food Beverage Messe in Mumbai

28 BLACK wollte sich von den herkömmlichen Messeständen mit grellem Scheinwerferlicht, endloser Produktpräsentation und Flyer Dumping abheben. Die Mission war es den Slogan "Be different." durch den Messestand zu versinnbildlichen. Darum wurde der Stand als moderne Lounge konzipiert, mit rotem L-förmigen Lounge-Sofa, Pop Art Tapeten mit den ikonischen Dosen, Club-Licht, einem bronzenen Coffee Table mit Ice Buckets und stimmungsvoller Musik. Damit stand die Verwandlung vom Messestand zur lebhaften Lounge.

Die Besucher konnten dem Trubel der Messe entkommen und einen ganz anderen Vibe genießen. Messebesucher ließen sich in die weichen Sofas fallen, konnten chillen, und den 28 BLACK-Lifestyle einatmen. "Unsere Philosophie lautet 'Be different.'", sagt Amrata Mehta, Marketing Events Manager bei 28 BLACK. "Wir wollten den Messestand neu konzipieren. Wir haben unseren Stand einladender gestaltet und uns darauf konzentriert, ein Erlebnis zu schaffen, anstatt nur Produkte zu präsentieren."

Die Anuga Select India war ein großartiger erster Kontaktpunkt mit Einzelhändlern, Distributoren und Konsumenten, um die Energy-Drinks und den Lifestyle der Marke vorzustellen. 28 BLACK führt derzeit aktiv Gespräche mit potenziellen Partnern aus verschiedenen Vertriebskanälen in Indien. 28 BLACK wird voraussichtlich am India Food Forum und der Annapoorna Inter Food teilnehmen. Diese Veranstaltungen finden im November bzw. Dezember in Mumbai statt. Die Markteinführung von 28 BLACK in Indien ist Ende des Jahres geplant und verspricht, neuen Schwung und Energie in den Getränkemarkt des Landes zu bringen.

Über 28 BLACK:

28 BLACK ist ein führender Energy Drink Hersteller, der für seine einzigartigen Geschmäcker und seinen Brand Lifestyle bekannt ist. 28 BLACK ermutigt die Konsumenten, ausgelatschte Trampelpfade zu verlassen, anders zu sein "Be different." und das Leben in vollen Zügen zu genießen, denn "der Tag hat 28 Stunden". Yinbev Beverages India Private Limited ist der exklusive Importeur und Vertreiber von 28 BLACK in Indien.

