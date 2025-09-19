Die nächste Wachstumswelle bei GLP-1-Analoga rollt - und mit ihr die Chance auf deutliche Kursfantasie für die Schweizer Aktie Die Euphorie um Abnehmspritzen hat GLP-1 ins Rampenlicht gebracht - doch die Aktien vieler Anbieter erlebten zuletzt einen Einbruch. Besonders hart traf es einen Schweizer Auftragsfertiger, dessen Kurs trotz jüngster Erholung noch weit unter dem Allzeithoch liegt. Kein Wunder: Die Gewinnmarge sackte auf nur 2,7 Prozent ab, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE