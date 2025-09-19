Der Kurs von XRP hat die Marke von 3,00 US$ zurückerobert. Doch bald könnte es womöglich noch viel höher gehen. Gleich zwei bullische Katalysatoren sprechen jetzt für einen Anstieg. ETF-Zulassung in den USA steht bevor XRP steht vor einigen wichtigen Tagen und Wochen, denn zeitnah dürfte der ETF von Rex Shares und Osprey auf die Kryptowährung auf den Markt kommen. Damit handelt es sich um das erste Produkt seiner Art auf den Coin, da dieses unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
