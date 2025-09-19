DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio nach Zinsbeschluss leichter

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich am Freitag im Handelsverlauf die Börsen in Ostasien und in Australien. Die positive Vorgabe der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Nasdaq-Indizes zulegen konnten, verpuffen weitgehend. Am stärksten folgt Sydney der Vorgabe, der S&P/ASX 200 gewinnt 0,6 Prozent.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index inzwischen deutlicher im Minus, er verliert 1,0 Prozent auf 44.868 Punkte, nachdem er zuvor noch neue Allzeithochs ausgelotet hatte. Die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank ist zwar wie erwartet ausgefallen, sie hat, vor allem mit Blick auf die aktuelle politische Unsicherheit, den Leitzins bestätigt. "Angesichts der politischen Unsicherheit muss eine Zinserhöhung durch die BoJ möglicherweise das Ergebnis der Wahlen zur LDP-Führung am 4. Oktober abwarten", so ein Marktteilnehmer.

Zuvor am Tag waren aber neue Preisdaten aus Japan berichtet worden, die deutlich über dem Ziel der Notenbank ausfielen. Im August lagen die Kernverbraucherpreise wie von Ökonomen erwartet 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Die weiter zu hohe Inflation spricht laut Marktbeobachtern dafür, dass es beim nächsten Zinstreffen im Oktober, zumindest aber noch im laufenden Jahr so weit sein dürfte und die Notenbank die schon länger avisierte Zinserhöhung vornimmt. Der Yen reagiert auf die Preisdaten mit einem leichten Anstieg.

Um 0,6 Prozent nach unten geht es in Seoul, nachdem dort am Vortag erneut ein Rekordhoch erreicht wurde. An den chinesischen Aktienmärkten tut sich - gemessen an den Indizes - sehr wenig, sie bewegen sich kaum vom Fleck.

Unter den Einzelwerten macht in Tokio die Aktie des Chip-Testanlagenherstellers Lasertec einen Satz um rund 8 Prozent, die Aktie des Chipherstellers Advantest ist weiter gesucht, sie zieht gegen den nachgebenden breiten Markt um 0,2 Prozent an.

In Sydney verteuern sich Perseus Mining um 2,5 Prozent. Das Unternehmen hat Genehmigungen für die Erschließung und den Abbau einer Goldmine erhalten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,10 +0,6% +8,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 44.868,86 -1,0% +12,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.439,68 -0,6% +43,4% 08:30 Shanghai-Comp. 3.830,65 -0,0% +15,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.576,59 +0,1% +34,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:09 % YTD EUR/USD 1,1782 -0,0 1,1787 1,1828 +14,1% EUR/JPY 173,55 -0,5 174,40 174,10 +6,6% EUR/GBP 0,8695 -0,0 0,8695 0,8676 +4,7% GBP/USD 1,3550 -0,0 1,3555 1,3632 +8,9% USD/JPY 147,30 -0,5 147,98 147,20 -6,6% USD/KRW 1.388,35 0,6 1.388,35 1.385,55 -6,4% USD/CNY 7,0969 0,2 7,0969 7,0901 -1,7% USD/CNH 7,1095 0,0 7,1082 7,1039 -3,2% USD/HKD 7,7760 -0,0 7,7778 7,7761 +0,1% AUD/USD 0,6610 -0,0 0,6613 0,6639 +7,5% NZD/USD 0,5877 -0,1 0,5884 0,5906 +6,5% BTC/USD 117.050,90 -0,3 117.353,00 117.075,80 +22,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 63,57 -0,0% -0,03 -11,4% Brent/ICE 67,35 67,44 -0,1% -0,09 -9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.659,03 3.644,35 +0,4% +14,68 +39,5% Silber 42,34 41,825 +1,2% +0,51 +43,6% Platin 1.181,96 1.177,61 +0,4% +4,35 +32,1% Kupfer 4,62 4,60 +0,4% +0,02 +12,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

