FedEx hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Die Aktie legte nach Börsenschluss um mehr als fünf Prozent zu.Der Paketdienstleister meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar, während Analysten lediglich mit 3,59 US-Dollar gerechnet hatten. Auch der Umsatz lag mit 22,24 Milliarden US-Dollar über den prognostizierten 21,66 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich erzielte FedEx einen Nettogewinn von 820 Millionen US-Dollar nach 790 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte belief sich der Gewinn auf 910 Millionen US-Dollar. Positiv wirkte sich vor allem ein Anstieg des täglichen Paketvolumens in den USA um …Den vollständigen Artikel lesen ...
