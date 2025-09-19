DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CENTERPOINT 19/30 US15189TAX54 19.09.2025 HZE/EOT
CENTERPOINT 21/31 US15189TBB26 19.09.2025 HZE/EOT
CENTERP.EN.H.EL. 2044 X US15189XAN84 19.09.2025 HZE/EOT
CENTERP.ERGY 19/49 AC US15189XAT54 19.09.2025 HZE/EOT
