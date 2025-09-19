VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-18
|NL0009272749
|3840000.000
|359409167.79
|93.5961
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-18
|NL0009272756
|212000.000
|19074951.46
|89.9762
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-18
|NL0009272772
|513000.000
|37101043.05
|72.3217
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-18
|NL0009272780
|360000.000
|29968457.95
|83.2457
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-18
|NL0009690239
|8160404.000
|305671970.20
|37.4579
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-18
|NL0009690247
|2598390.000
|44685468.79
|17.1974
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-18
|NL0009690254
|2426537.000
|30100188.38
|12.4046
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-18
|NL0010273801
|2681000.000
|51169871.85
|19.0861
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-18
|NL0010731816
|788000.000
|65742258.88
|83.4293
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-18
|NL0011683594
|72450000.000
|3165577619.39
|43.6933
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-18
|NL0010408704
|29703010.000
|1039225130.23
|34.9872
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-18
|NL0009272764
|328000.000
|20424773.37
|62.2707
