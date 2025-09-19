Die Zalando-Aktie ist weiter auf Erholungskurs. Am Donnerstag legte der Anteilsschein an der DAX-Spitze um mehr als +6% zu und erreichte bei 27,52 € ein neues 8-Wochen-Hoch. Das steckt hinter dem Kurssprung. Und so sollten sich Anleger nun verhalten? Großaktionär stockt auf Grund für den Kursanstieg ist ein Insider-Geschäft. Der Modeversandhändler teilte mit, dass Aufsichtsrat und Großaktionär Anders Holch Povlsen letzten Freitag in mehreren Tranchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de