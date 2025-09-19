The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2025
ISIN Name
CH0394905712 BASEL-STADT,KT. 18-25
XS2231705950 EMIRATES 20/25
XS2237302646 STG GLB FIN. 20/25 REGS
XS2232027727 KION GRP MTN 20/25
XS2181280335 TALENT YIELD EU. 20/25
US74977SDJ87 CO. RABOBANK 20/26 FLR
USU74078BY87 NESTLE HLDGS 18/25 REGS
FR0013367422 COVIVIO HOTELS 18/25
DE000DG6CEB1 DZ BANK CLN E.8924
BE6258029741 AB INBEV 13/25 MTN
DE000DG6CDP3 DZ BANK CLN E.8902
US559222AR55 MAGNA INTL INC. 15/25
USG91703AB73 UBS GROUP 15/25 REGS
DE000DB7XKT9 DT.BANK MTN 15/25
CH0114695403 BERN KT. 10-25
AT0000A195W4 ERSTE GP BNK 14-25 MTN
DE000MHB33J5 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
XS2498543102 888 ACQUIS. 22/27 REGS
CH0433761308 ROCHE KAPITALMKT 18-25
XS2225678312 TINGYI HLDG 20/25
XS2388490802 HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN
XS2389688107 VITERRA FIN. 21/25 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2025
ISIN Name
CH0394905712 BASEL-STADT,KT. 18-25
XS2231705950 EMIRATES 20/25
XS2237302646 STG GLB FIN. 20/25 REGS
XS2232027727 KION GRP MTN 20/25
XS2181280335 TALENT YIELD EU. 20/25
US74977SDJ87 CO. RABOBANK 20/26 FLR
USU74078BY87 NESTLE HLDGS 18/25 REGS
FR0013367422 COVIVIO HOTELS 18/25
DE000DG6CEB1 DZ BANK CLN E.8924
BE6258029741 AB INBEV 13/25 MTN
DE000DG6CDP3 DZ BANK CLN E.8902
US559222AR55 MAGNA INTL INC. 15/25
USG91703AB73 UBS GROUP 15/25 REGS
DE000DB7XKT9 DT.BANK MTN 15/25
CH0114695403 BERN KT. 10-25
AT0000A195W4 ERSTE GP BNK 14-25 MTN
DE000MHB33J5 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
XS2498543102 888 ACQUIS. 22/27 REGS
CH0433761308 ROCHE KAPITALMKT 18-25
XS2225678312 TINGYI HLDG 20/25
XS2388490802 HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN
XS2389688107 VITERRA FIN. 21/25 MTN
© 2025 Xetra Newsboard