Alphabet gewinnt nach einem wichtigen Gerichtssieg neues Momentum, Analysten sehen starkes Kurspotenzial und KI als künftigen Wachstumstreiber.Die Aktien von Alphabet könnten nach Einschätzung von Piper Sandler weiter an Fahrt aufnehmen. Hintergrund ist ein für Google günstiger Gerichtsbeschluss im US-Kartellrechtsverfahren, der laut Analyst Thomas Champion die Unsicherheit rund um den Konzern deutlich reduziert. Champion bekräftigte am Donnerstag sein "Overweight"-Votum für den Technologieriesen und hob das Kursziel von 220 auf 285 US-Dollar an - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 14 Prozent. Gericht entscheidet zugunsten von Google - Anleger atmen auf Zu Monatsbeginn …Den vollständigen Artikel lesen ...
