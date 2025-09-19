Hims & Hers zeigt nach dem Test eines wichtigen Pivot-Tiefs Stärke. Könnte der hohe Short-Anteil der Aktie den nächsten Kursschub auslösen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|47,120
|47,430
|08:35
|47,130
|47,440
|08:28
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Hims & Hers: Zeit für den nächsten Kursschub?
|00:45
|Do
|Mi
|Di
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|HIMS & HERS HEALTH INC
|47,300
|-0,73 %