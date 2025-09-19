Büsum (ots) -Premiere in Büsum: Die beiden gemeinnützigen Organisationen Aquaculture Stewardship Council (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) haben gestern erstmals Einzelpersonen und Unternehmen entlang der Lieferkette ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement im ASC- bzw. MSC-Programm in besonderem Maße für nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle Aquakultur starkmachen."Mit den Awards möchten wir nicht nur Standards sichtbar machen, sondern auch die Menschen und Unternehmen würdigen, die mit Innovationskraft und Engagement besonders viel bewegen. Die Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, dass verantwortungsvolle Fischerei und Aquakultur schon heute Realität sind. Mit ihrer Vorbildfunktion prägen sie die Zukunft der Branche", erklärt Dennis Wittmann, General Manager DACH beim ASC.Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC, ergänzt: "Die Awards sind weit mehr als eine Auszeichnung innerhalb der Branche. Richtig kommuniziert, machen sie überdurchschnittliches Engagement auch für die Öffentlichkeit sichtbar. Sie setzen ein starkes Signal nach außen, das Unternehmen wie Verbraucher:innen Orientierung gibt und sie ermutigt, sich für nachhaltigen Fisch zu entscheiden - ein entscheidender Impuls für die weitere Entwicklung."Engagement sichtbar machenDie Auswahl der Preisträger:innen beruhte auf einem klaren Verfahren. Bewertet wurden der Anteil MSC-bzw. ASC-zertifizierter Produkte im Sortiment, das öffentliche Bekenntnis zu nachhaltiger Beschaffung der Produktgruppe Fisch über die beiden Programme sowie die Qualität und Intensität interner und externer Kommunikation. Grundlage waren Aktivitäten im Zeitraum 2024/2025, die zur Sicherstellung einer einheitlichen Vergleichbarkeit dienten."Viele Unternehmen haben eindrucksvoll dokumentiert, wie ernsthaft sie Nachhaltigkeit in der Fischerei und Aquakultur verfolgen. Das zeigt, wie tief verankert verantwortungsvolles Handeln inzwischen in der Branche ist. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken", so Runge.In diesen Kategorien wurden 2025 die Besten der Branche ausgezeichnet:Gewinner:innen der MSC Awards 2025- MSC-Großhändler des Jahres: Deutsche See- MSC-Einzelhändler des Jahres: EDEKA- MSC-Seafoodmarke des Jahres: iglo- MSC-Heringsmarke des Jahres - Kühlung: MERL- MSC-Heringsmarke des Jahres - Konserve: Hawesta- MSC-Nachhaltigkeits-Champion: Dr. Uwe Richter - Vorsitzender des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes und Geschäftsführer der Westbank Hochseefischerei GmbHGewinner:innen der ASC Awards 2025- ASC-Lieferant des Jahres: Transgourmet- ASC-Einzelhändler des Jahres: Kaufland- ASC-Aquaculture Champion: Regal Springs- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Kühlung: MOWI- ASC-Seafoodmarke des Jahres - Tiefkühl: Escal"Die Awards zeichnen besondere Leistungen aus, doch sie stehen auch stellvertretend für die vielen Menschen, Unternehmen und Partner, die sich Tag für Tag für unsere Meere, eine nachhaltige Fischerei und verantwortungsvolle Aquakultur einsetzen. Jeder Beitrag, ob sichtbar auf der Bühne oder leise im Hintergrund, macht einen Unterschied", resümiert Dennis Wittmann, General Manager DACH beim ASC.Mehr zu den Awards-Gewinner:innen: https://de.asc-aqua.org/awards, https://www.msc.org/de/msc-awards-deutschland-2025Über den ASCDer Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für verantwortungsvolle Aquakultur einsetzt. Das ASC-Siegel auf der Verpackung zeigt, dass Fisch oder Meeresfrüchte mit minimalen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt gezüchtet wurden. ASC International - Aquaculture Stewardship Council (https://asc-aqua.org/)Über den MSCDer Marine Stewardship Council (MSC) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mit seinem Zertifizierungsprogramm ermöglicht der MSC den Schutz und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. www.msc.orgPressekontakt:ASC: Vanessa Starck, Communications Manager DACH, Email: Vanessa.Starck@asc-aqua.orgMSC: Gerlinde Geltinger, PR Manager Deutschland, Österreich, Schweiz, Tel: 030 609 8552 80, Email: gerlinde.geltinger@msc.orgOriginal-Content von: Aquaculture Stewardship Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160366/6120809