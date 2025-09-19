© Foto: Jia Haocheng - XinHua

Der Nikkei steigt zunächst auf ein neues Allzeithoch, fällt jedoch nach dem Zinsentscheid der BoJ. Diese ließ den Leitzins Japans unverändert, während die USA, Kanada und Norwegen ihren Leitzins senkten.Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor am Freitag 0,59 Prozent, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihren Leitzins bei 0,5 Prozent belassen hatte - wie von Wirtschaftsexperten in einer Reuters-Umfrage erwartet. Zuvor hatte Japans Leitindex noch ein neues Rekordhoch erreicht und war zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Dies war geschehen, nachdem die Notenbanken in den USA, Kanada und Norwegen diese Woche die Zinsen gesenkt hatten. Nur die Bank of England hatte stillgehalten. Der Zinsschritt …