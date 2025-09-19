Volle Agenda in der Woche ab dem 22. September: Märkte zwischen Datenflut und Konzernbilanzen- Montag, 22. September: Bahn-Zukunft und About-You-Showdown - Dienstag, 23. September: Datenflut bei Einkaufsmanagerindizes - Mittwoch, 24. September: Ifo-Stimmung und United-Airlines-Offensive - Donnerstag, 25. September: H&M-Zahlen und US-Konjunkturpaket - Freitag, 26. September: BVB-Bilanz und US-Daten im Fokus In der neuen Woche stehen große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
