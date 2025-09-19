Nach der US-Zinssenkung ist der DAX am Donnerstag mit einem Plus von 315 Punkten schwungvoll in seine angestammte Handelsspanne seit Monatsbeginn zurückgekehrt und setzt zum Start in den Wochenendspurt seinen Aufwärtstrend fort. Abgesehen vom Verfallstag, dem sogenannten Hexensabbat, an dem Aktienoptionen, Indexoptionen und Indexfutures gleichzeitig auslaufen, zeigt sich der Terminkalender vergleichsweise ruhig. Unternehmensseitig stehen heute Continental, DHL Group, Fresenius Medical Care, SAP, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
