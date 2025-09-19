Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 19
[19.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,094,269.67
|111.4136
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,460,549.73
|121.8465
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,364,666.25
|118.2958
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|6,013,145.75
|111.1097
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,544,019.55
|99.5692.
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000L1I4R94
|1,809,711.00
|USD
|0
|20,965,287.84
|11.5849
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000LJG9WK1
|507,732.00
|GBP
|4,970.00
|5,229,315.29
|10.2994
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,051,497.39
|10.6915
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|622,116.78
|10.9767
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,190,293.69
|10.6479
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,245,959,841.80
|113.2691
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000YMBL844
|2,191,066.00
|USD
|0
|22,701,417.36
|10.3609
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|473,017.49
|10.5115
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,524,984.83
|10.086
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,439.86
|10.0779
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,472,908.63
|10.7312
