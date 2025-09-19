Der Kapitalmarkt lebt von Vertrauen, Verlässlichkeit und Kontinuität - Eigenschaften, die gerade in bewegten Zeiten entscheidend sind. Emittenten, die Investoren nicht nur attraktive Renditen, sondern auch ein hohes Maß an Berechenbarkeit bieten, genießen langfristig die größte Akzeptanz. Ein Blick auf die DEAG Deutsche Entertainment AG und die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) macht dies deutlich. Beide Unternehmen haben sich über viele Jahre hinweg als verlässliche Partner am Kapitalmarkt etabliert und sind ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.