Datum der Anmeldung:
17.09.2025
Aktenzeichen:
B3-85/25
Unternehmen:
Cuatro Parent LP, Wilmington, Delaware/USA (GHO Capital Partners LLP, London/UK); Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der The Assay Depot, Inc., Wilmington, Delaware/USA (Scientist 'Scientist.com', Solana Beach, Kalifornien/USA) durch Verschmelzung
Produktmärkte:
Online-Marktplatz, Plattform für Beschaffungsvorgänge für PharmaBiotech und für Dienstleistungen für Forschung und Entwicklung (CRO CDMO)
