Datum der Anmeldung:
15.09.2025
Aktenzeichen:
B8-90/25
Unternehmen:
RhönEnergie Erneuerbare GmbH, Fulda; Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH, Ingolstadt; Anteilserwerb an der WP Rambeel GmbH & Co. KG
Produktmärkte:
EEG-Stromerzeugung, Projekte im Bereich Windenergie, Windpark
