Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Bank von England (BoE), das Zinsniveau nicht zu verändern, war weitestgehend erwartet worden und hatte dementsprechend keine größeren Auswirkungen auf das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die unerwartet guten US-Daten hätten dann Belastungen vor allem am Rentenmarkt und beim Euro mit sich gebracht. Heute sei nicht mit starken Impulsen zu rechnen, da sich im Datenkalender kaum relevante Einträge finden ließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
