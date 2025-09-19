Linz (www.anleihencheck.de) - Die britischen Inflationszahlen blieben unverändert bei einer Jahresinflationsrate von 3,8%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit hätten sie der Erwartung der meisten Analysten entsprochen. Lediglich die Dienstleistungspreise seien im Jahresvergleich etwas weniger stark als erwartet angestiegen. Wie erwartet habe die gestrige Zinssitzung der Bank of England wenig Bewegung beim Pfund ausgelöst. Es seien weder neuen Prognosen noch eine Änderung der Leitzinsen verkündet worden. Die Leitzinsen seien unverändert mit 7 Stimmen für unveränderte Zinsen und lediglich 2 Stimmen geblieben, welche für eine Zinssenkung gestimmt hätten. Auch für künftige Entscheidungen hätten sich die Entscheidungsträger nicht in die Karten schauen lassen, was gegen signifikante Korrekturen der Zinserwartungen spreche. Der Wechselkurs EUR/GBP notiere aktuell bei ca. 0,8690. (19.09.2025/alc/a/a) ...

