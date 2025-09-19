Mainz (ots) -Boris Becker ist seit seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 in Deutschland bestens bekannt - und sein weiteres Leben hat vielfach Schlagzeilen gemacht. Dass 1985 auch ein Tennisspieler aus der DDR Wimbledon hätte gewinnen können - mit dieser überraschenden Annahme startet die "sportstudio"-Produktion "Großes Tennis - Made in East Germany". Tatsächlich gab es in der ehemaligen DDR mit Thomas Emmrich einen Tennisspieler, der zur damaligen Zeit ein potenzieller Konkurrent von Boris Becker hätte werden können. Die vierteilige Dokuserie "Großes Tennis - Made in East Germany", die jetzt in Web und App des ZDF zu sehen (https://www.zdf.de/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100) ist, erzählt die beeindruckende Geschichte einer eingeschworenen Gemeinschaft - die der vergessenen Tennis-Stars aus Ostdeutschland. Der Film von Christoph Eder und Markus Brauckmann steht als 45-minütige "sportstudio"-Doku am Sonntag, 28. September 2025, 17.15 Uhr, auf dem ZDF-Programm.Tennis war in der DDR ein Sport ohne Zukunft: nicht erwünscht, für unnötig befunden. Wer trotzdem von Wimbledon träumte, kämpfte mit Mut und Schmuggelware gegen Schikane und Staat. Was wäre ohne die Mauer gewesen? Wären die Tennis-Helden der DDR heute so bekannt wie Boris Becker und Steffi Graf? Die vierteilige Doku-Serie erzählt die Geschichte von Thomas Emmrich, Grit Schneider, Gabriele Lucke, Juliana Gorka und Jana Kandarr, die als erfolgreiche Tennisspieler und Tennisspielerinnen in einem System sportlich aktiv waren, das diesen Sport nicht fördern wollte.Die vier Episoden von "Großes Tennis - Made in East Germany"Episode 1 schildert den "Traum von Wimbledon" (https://www.zdf.de/play/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100/grosses-tennis-made-in-east-germany-episode-1-der-traum-von-wimbledon-doku-100): Als bester Tennisspieler der DDR schlug Thomas Emmrich Weltklassespieler und durfte dennoch in Wimbledon nicht aufschlagen. Der Staat erklärte seinen Sport für überflüssig und verbot es ihm. Episode 2 blickt auf die "Champions hinter der Mauer" (https://www.zdf.de/play/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100/grosses-tennis-made-in-east-germany-episode-2-champions-hinter-der-mauer-doku-100). Steffi Graf und Boris Becker zeigten damals im Westen, was im Tennis möglich ist. Im Osten waren Tennisschläger Mangelware und Perspektiven in diesem Sport nicht vorgesehen. Doch die Tennis-Community in der DDR war erfinderisch. Grit Schneider, die damals beste Tennisspielerin der DDR, ging dabei noch einen Schritt weiter. In "Flucht nach vorn" (https://www.zdf.de/play/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100/grosses-tennis-made-in-east-germany-episode-3-flucht-nach-vorn-doku-100), der dritten Episode rückt die Frage in den Fokus: Gewinnt sie die Freiheit oder verliert sie alles? Der zum Tennis-Weltstar aufgestiegene Boris Becker versetzte damals ein kleines Dörfchen in der DDR in helle Aufregung. Und dann kam "die große Chance" (https://www.zdf.de/play/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100/grosses-tennis-made-in-east-germany-episode-4-die-grosse-chance-doku-100), von der die vierte Episode erzählt: Die Mauer fiel - und auch Thomas Emmrich, Grit Schneider und Co. standen vor dem Spiel ihres Lebens: Würde der Traum vom Großen Tennis doch noch wahr werden?KontaktBei Fragen zu "sportstudio"-Produktionen im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Großes Tennis - Made in East Germany" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/grosses-tennis-made-in-east-germany-100)Sport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6120877