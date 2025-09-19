Der tödliche Unfall eines Xiaomi SU7 bei aktiviertem Fahrerassistenzsystem hat die Xiaomi-Aktie vor rund einem halben Jahr kräftig einbrechen lassen. Inzwischen hat sich die Aktie wieder erholt, notiert nahe ihres Rekordhochs. Dennoch: Aufgrund von Problemen mit dem Assistenzsystem ruft Xiaomi nun mehr als 100.000 SU7 zurück. So reagiert die Aktie.Xiaomi muss einen großangelegten Rückruf seines ersten E-Automodells SU7 starten. Betroffen sind rund 116.800 Standardmodelle, die zwischen Februar und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
