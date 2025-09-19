DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - ETF-Pläne der Bank of Japan belasten Börse in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien ist es am Freitag überwiegend etwas nach unten gegangen. Die positive Vorgabe der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Nasdaq-Indizes zulegen konnten, verpuffte weitgehend. Am stärksten folgte Sydney der Vorgabe, der S&P/ASX 200 gewann 0,3 Prozent.

Das Geschehen in Tokio stand ganz im Zeichen der Bank of Japan (BoJ). Nachdem der Nikkei-225-Index zunächst noch neue Allzeithochs markierte, fiel er nach Bekanntwerden der Beschlüsse der Notenbanker phasenweise deutlich zurück. Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,6 Prozent auf 45.046 Punkte. Dass die BoJ die Zinsen unverändert ließ, war erwartet worden und bewegte für sich genommen nicht. "Angesichts der politischen Unsicherheit muss eine Zinserhöhung durch die BoJ möglicherweise das Ergebnis der Wahlen zur LDP-Führung am 4. Oktober abwarten", sagte ein Marktteilnehmer.

Allerdings waren zuvor am Tag neue Preisdaten aus Japan berichtet worden, die deutlich über dem Ziel der Notenbank ausfielen. Die weiter zu hohe Inflation spricht laut Marktbeobachtern dafür, dass es beim nächsten Zinstreffen im Oktober, zumindest aber noch im laufenden Jahr so weit sein dürfte und die Notenbank die schon länger avisierte Zinserhöhung vornimmt. Entsprechend zogen am japanischen Anleihemarkt die Renditen an. Der Yen zeigte sich über den Tag wenig verändert, er hatte nur kurz etwas zugelegt mit der Aussicht auf höhere Zinsen.

Für Druck auf die Kurse in Tokio sorgte aber insbesondere, dass die BoJ ankündigte, ihre Bestände an inländischen börsengehandelten Aktienfonds (ETFs) schrittweise zu verkaufen. Sie bleibe damit ungeachtet wachsender Sorgen über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die Weltwirtschaft auf einem Straffungskurs, hieß es im Handel. Analyst Matt Simpson von StoneX kommentierte: "Dies markiert einen bedeutenden und symbolischen Schritt weg von der ultralockeren Politik der Abenomics-Ära. ....Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die BoJ offiziell mit dem Prozess des Abbaus ihrer unkonventionellen Vermögenswerte begonnen hat".

Um 0,5 Prozent nach unten ging es in Seoul, nachdem dort am Vortag erneut ein Rekordhoch erreicht worden war. An den chinesischen Aktienmärkten tat sich - gemessen an den Indizes - wenig. Shanghai gab um 0,3 Prozent nach, der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel ebenso 0,3 Prozent im Minus.

Unter den Einzelwerten machte in Tokio die Aktie des Chip-Testanlagenherstellers Lasertec einen Satz um 12,5 Prozent, auch die Aktie des Chipherstellers Advantest war mit der wieder zuletzt wieder stärker gespielten KI-Fantasie weiter gesucht, sie zog um 3,4 Prozent an.

In Sydney verteuerten sich Perseus Mining um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat Genehmigungen für die Erschließung und den Abbau einer Goldmine erhalten.

