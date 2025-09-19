Rottenbach (ots) -Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen.Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den größten Produzenten von Aluminiumverbindungen in Deutschland. Zum Portfolio gehören anorganische Fällungsmittel, spezielle Aluminiumhydroxide, Aluminiumchloride (wie PAC und ACH), Aluminiumsulfate und Aluminiumaluminate sowie Mischungen mit Eisensalzen. Die Produkte finden Einsatz in der Wasser- und Papierindustrie, im Baugewerbe sowie in der chemischen Industrie und werden überwiegend in Deutschland vertrieben.Mit der Übernahme stärkt die VTA-Gruppe ihre Position in zentralen Märkten und sichert sich langfristig den Zugang zu entscheidenden Rohstoffen und Produktionsmitteln."Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend bleibt die VTA-Gruppe konsequent auf Wachstumskurs und baut ihr unternehmerisches Engagement in Deutschland weiter aus. Mit der Integration der ALUCOM AG gewinnen wir nicht nur hochspezialisiertes Know-how, sondern auch eine starke Produktionsbasis für unsere zukünftige Expansion sowie einen wertvollen Hafen- und Gleisanschluss."betont Dr. Ulrich Kubinger, CEO der VTA-Gruppe.Über VTADie VTA-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein international führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit modernster Forschung, nachhaltigen Technologien und einem weltweiten Netzwerk von Niederlassungen unterstützt VTA Kommunen und Industrieunternehmen bei der Sicherung von Wasserqualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfolgt seit seiner Gründung einen konsequenten Wachstumskurs.Pressekontakt:VTA Austria GmbHE-Mail: institut@vta.ccWebsite: https://www.vta.ccOriginal-Content von: VTA Austria GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131654/6120913