ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisieren Programmtext beachten:
Sonntag, 21. September 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Der Fernsehgarten singt. Kiwi begrüßt heute drei Chöre, die zusammen mit ihren prominenten Paten bei verschiedenen musikalischen Herausforderungen gegeneinander antreten.
Gäste: Heinz Rudolf Kunze, Thomas Anders, Nik P., SOPHIA, Caleb Hearn, ela., Tom Marks, Julia Meladin, Toni Krahl & die KINX vom Prenzlauer Berg, Veedelperlen, Hansemädchen, der Berliner Kneipenchor, Aleksandra Bechtel Jürgen Milski und Pierre Littbarski.
© 2025 news aktuell