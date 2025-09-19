München (ots) -Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-(PLM-) und Digital-Thread-Lösungen, hat heute die Ernennung von Leon Lauritsen zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Roque Martin an, der sein Amt nach einer erfolgreichen Wachstumsphase niederlegt. Martin hat Aras in den vergangenen vier Jahren zu neuen Erfolgs- und Rentabilitätsniveaus geführt.Mit der Berufung von Lauritsen schärft Aras sein Profil als PLM-Spezialist, der Unternehmen dabei unterstützt, PLM-Software, Produktdaten und künstliche Intelligenz für ihre Wertschöpfung zu nutzen. Der neue CEO bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich PLM mit. Zuletzt leitete er den globalen Vertrieb von Aras sowie die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika."Aras verfügt über eine einzigartige technologische Basis und bietet Unternehmen außergewöhnliche Möglichkeiten, PLM-Software zu nutzen. Wir haben die Softwarelösung, die Erfahrung und die Strategie, um führende produktorientierte Organisationen dabei zu unterstützen, Daten und KI erfolgreich zu nutzen", erklärte Lauritsen. "Ich freue mich sehr darauf, diese Organisation während der technologischen Transformation, die durch die Einführung von KI entsteht, zu leiten. Dadurch ergeben sich für Disruptoren wie Aras neue Chancen, die Branche zu verändern."Roque Martin, der künftig eine beratende Rolle bei Aras übernehmen wird, sagt: "Aras ist ein außergewöhnliches Unternehmen, und es war mir eine Ehre, dieses herausragende Team in den vergangenen vier Jahren zu leiten. Wir haben unsere Wachstums- und Rentabilitätsziele durchweg erreicht und den Markt mit unserem Übergang zu SaaS-Lösungen angeführt. Aras wird heute als PLM-Marktführer anerkannt und kann sich erfolgreich gegen deutlich größere Wettbewerber durchsetzen."Lauritsen ist seit über drei Jahren bei Aras tätig. Er kam im Jahr 2022 im Zuge der Übernahme von Minerva zum Unternehmen. Er begann seine Laufbahn als ERP-Programmierer und -Berater. Während seiner 20-jährigen Karriere bei Minerva hatte er verschiedene Führungspositionen inne und war zuletzt als Vizepräsident und Partner für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Nordamerika verantwortlich. Seit seinem Wechsel zu Aras übernahm er verschiedene Go-to-Market-Führungsrollen mit steigender Verantwortung. Lauritsen ist leidenschaftlicher Judoka und trat für die dänische Nationalmannschaft an. Derzeit ist er Mitglied des Elitesportkomitees des dänischen Judoverbandes.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungArne StuhrTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deChristoph SeegerTel: +49 40 207 6969 81Mobil.: +49 151 120 42 692Christoph.Seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125487/6120944