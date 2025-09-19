Circle, der Emittent des bekannten USDC, sieht sich einer Welle neuer Konkurrenten gegenüber, die es auf seine Vormachtstellung abgesehen haben. Analysten der US-Großbank JPMorgan warnen nun in einer neuen Studie vor einem "intensiven" Verdrängungswettbewerb, der die Dominanz von Circle ernsthaft in Frage stellen könnte.Besonders der Platzhirsch Tether, Emittent des weltgrößten Stablecoins USDT, rüstet zum Angriff. Laut den JPMorgan-Experten unter der Leitung von Nikolaos Panigirtzoglou plant Tether ...Den vollständigen Artikel lesen ...
