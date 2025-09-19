Wie gut Krankenhäuser mit neuen Technologien ausgestattet sind, zeigt das Smart Hospitals Ranking 2026. Unter den Top Ten befindet sich auch ein deutsches Krankenhaus. In manchen Krankenhäusern können die Patient:innen ihre Aufnahmepapiere auf dem iPad ausfüllen, in anderen sind noch Drucker, Stift und Papier gefragt. An wieder anderen Standorten kommen bereits Roboter im Operationssaal zum Einsatz. Der Grad an Digitalisierung und die Anwendung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n